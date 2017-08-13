Вратаря «Локомотива» Гилерме на построение команд перед игрой с «Тосно» выведут две дочери
МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильского вратаря российского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме на поле перед матчем чемпионата России против «Тосно» из Ленинградской области выведут две дочери. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Маринато Гилерме — примерный отец и семьянин. Всегда старается привлечь одноклубников к семейному отдыху, в выходные приглашает их к себе домой на барбекю. Сегодняшняя акция связана с Днем отца, который отмечается в Бразилии во второе воскресенье августа. Дети в этот день дарят подарки, чествуют отцов, поэтому сегодня на построении команд Гилерме будет в центре внимания», — сказал Бодров.
Матч шестого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Тосно» состоится в воскресенье на «РЖД-Арене» и начнется в 17:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter