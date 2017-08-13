Вратаря «Локомотива» Гилерме на построение команд перед игрой с «Тосно» выведут две дочери

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«Маринато Гилерме — примерный отец и семьянин. Всегда старается привлечь одноклубников к семейному отдыху, в выходные приглашает их к себе домой на барбекю. Сегодняшняя акция связана с Днем отца, который отмечается в Бразилии во второе воскресенье августа. Дети в этот день дарят подарки, чествуют отцов, поэтому сегодня на построении команд Гилерме будет в центре внимания», — сказал Бодров.

Матч шестого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Тосно» состоится в воскресенье на «РЖД-Арене» и начнется в 17:30 мск.