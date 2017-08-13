Карпин заявил, что ему неизвестно об интересе к нему со стороны ФК «Анжи»

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В субботу главный тренер команды из Дагестана Александр Григорян после домашнего поражения от московского «Динамо» (1:3) в шестом туре чемпионата России объявил, что покидает пост. Ранее в СМИ утверждалось, что претендентом на должность главного тренера «Анжи» является Карпин.

«Без понятия, мне ничего неизвестно», — сказал Карпин в ответ на вопрос, действительно ли ему предлагали возглавить «Анжи».

Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо», которое под его руководством в 2016 году вылетело из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).