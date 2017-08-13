Форвард «Эшторила» Клебер может продолжить карьеру в «Локомотиве»

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По информации издания, на матче команды в 1-м туре чемпионата Португалии против «Порту» (0:4) присутствовал представитель железнодорожников. Отмечается, что он остался доволен игрой 27-летнего бразильца, несмотря на то, что игрок не отметился результативными действиями.

По данным источника, «Локомотив» уже готовит предложение по трансферу нападающего, чей контракт с «Эшторилом» истекает летом 2018 года.

За три последних года Клебер провел два сезона в «Эшториле», проведя за команду в общей сложности 55 матчей и забив 18 голов.

Напомним, «Локомотив» активно ищет нападающего, поскольку основной форвард команды Ари получил травму в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Ожидается, что форвард железнодорожников приступит к индивидуальным тренировкам в октябре.