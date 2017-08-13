Фурсенко: Претензии «Трабзонспора» бессмысленны, Жулиано хотел перейти в «Фенербахче»
Бразильский футболист Жулиано хотел перейти из «Зенита» именно в турецкий «Фенербахче», так что претензии «Трабзонспора» в данном случае бессмысленны, заявил агентству «Р-Спорт» президент
санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.
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В субботу Жулиано подписал четырехлетний контракт с «Фенербахче». Позднее другой турецкий клуб «Трабзонспор» направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с этим переходом. Как сообщается на официальном сайте «Трабзонспора», клуб достиг договоренности с «сине-бело-голубыми» о трансфере хавбека, однако игрок в итоге перешел в «Фенербахче».
«Мне кажется, что претензии “Трабзонспора” бессмысленные. Когда ведутся переговоры, агенты игрока общаются с разными клубами. Турецкие агенты, возможно, и вели
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