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13 августа 2017, 12:03 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фурсенко: Претензии «Трабзонспора» бессмысленны, Жулиано хотел перейти в «Фенербахче»

Бразильский футболист Жулиано хотел перейти из «Зенита» именно в турецкий «Фенербахче», так что претензии «Трабзонспора» в данном случае бессмысленны, заявил агентству «Р-Спорт» президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

Бразильский футболист <span class=error>Жулиано</span> хотел перейти из Зенита именно в турецкий Фенербахче так что претензии Трабзонспора в данном случае бессмысленны заявил агентству Р-Спорт президент <nobr>санкт-петербургского</nobr> клуба Сергей <span class=error>Фурсенко</span>. Увеличить
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В субботу Жулиано подписал четырехлетний контракт с «Фенербахче». Позднее другой турецкий клуб «Трабзонспор» направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с этим переходом. Как сообщается на официальном сайте «Трабзонспора», клуб достиг договоренности с «сине-бело-голубыми» о трансфере хавбека, однако игрок в итоге перешел в «Фенербахче».

«Мне кажется, что претензии “Трабзонспора” бессмысленные. Когда ведутся переговоры, агенты игрока общаются с разными клубами. Турецкие агенты, возможно, и вели какие-то переговоры (с “Трабзонспором”). Тем не менее, сам Жулиано хотел перейти именно в “Фенербахче” и сразу же выложил фотографию (в Instagram) после перехода», — сказал Фурсенко по телефону.

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Новости Премьер-лиги

«Трабзонспор» пожаловался в ФИФА после перехода Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче»

«Трабзонспор» пожаловался в ФИФА после перехода Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче»

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с переходом полузащитника сборной Бразилии Жулиано из санкт-петербургского «Зенита» в стамбульский «Фенербахче».
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