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13 августа 2017, 11:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Трабзонспор» пожаловался в ФИФА после перехода Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче»

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с переходом полузащитника сборной Бразилии Жулиано из санкт-петербургского «Зенита» в стамбульский «Фенербахче».

Турецкий футбольный клуб Трабзонспор направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с переходом полузащитника сборной Бразилии <span class=error>Жулиано</span> из <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита в стамбульский Фенербахче. Увеличить
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Как сообщается на официальном сайте «Трабзонспора», клуб достиг договоренности с «сине-бело-голубыми» о трансфере хавбека, однако игрок в субботу подписал четырехлетний контракт с «Фенербахче». Отмечается, что по данному факту уже инициировано расследование ФИФА.

По данным турецких СМИ, «Трабзонспор» предлагал «Зениту» за игрока 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на переходе настоял сам бразилец, так как потерял место в стартовом составе «Зенита» при новом главном тренере Роберто Манчини. В составе «сине-бело-голубых» Жулиано выступал с июля 2016 года, проведя 42 матча и забив 17 мячей.

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Фурсенко: Претензии «Трабзонспора» бессмысленны, Жулиано хотел перейти в «Фенербахче»

Фурсенко: Претензии «Трабзонспора» бессмысленны, Жулиано хотел перейти в «Фенербахче»

Бразильский футболист Жулиано хотел перейти из «Зенита» именно в турецкий «Фенербахче», так что претензии «Трабзонспора» в данном случае бессмысленны, заявил агентству «Р-Спорт» президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.
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