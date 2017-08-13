«Трабзонспор» пожаловался в ФИФА после перехода Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче»

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Как сообщается на официальном сайте «Трабзонспора», клуб достиг договоренности с «сине-бело-голубыми» о трансфере хавбека, однако игрок в субботу подписал четырехлетний контракт с «Фенербахче». Отмечается, что по данному факту уже инициировано расследование ФИФА.

По данным турецких СМИ, «Трабзонспор» предлагал «Зениту» за игрока 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на переходе настоял сам бразилец, так как потерял место в стартовом составе «Зенита» при новом главном тренере Роберто Манчини. В составе «сине-бело-голубых» Жулиано выступал с июля 2016 года, проведя 42 матча и забив 17 мячей.