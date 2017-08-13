Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30667602/
13 августа 2017, 9:48 | Футбол: Премьер-лига | Восток Медиа

Григорян ушёл в отставку после проигрыша «Динамо» и «СКА-Хабаровску»

Бывший тренер хабаровчан рассказал, что привело к потере очков.

Александр Григорян и года не продержался на посту главного тренера футбольного клуба «Анжи». О его переезде из Хабаровска в Махачкалу РИА «Восток-Медиа» писало в январе, а сейчас Григорян вновь подал в отставку.

На этой неделе футбольная команда «СКА-Хабаровск» одержала первую победу в российской Премьер-лиге, обыграв на своём поле махачкалинский «Анжи» — 2:0. Причём в день матча 8 августа в СМИ появилась информация о том, что в случае проигрыша «Анжи» бывшего наставника «армейцев» Александра Григоряна уберут с занимаемого поста, и, вероятнее всего, заменят Юрием Красножаном.

В минувшую субботу «Анжи» проиграл и московскому «Динамо» — 1:3, в результате опустился на предпоследнее, 15 место, в турнирной таблице.

В послематчевом комментарии Григорян признал: «Основная моя ошибка — это то, что я не доверял запасным. Когда есть командная игра, люди понимают, что им делать в защите и атаке. Нужно доверять и давать шанс всем футболистам. Если посчитать количество матчей, в которых индивидуальные ошибки определенных игроков привели к потере очков, станет понятно, что я должен был совершить ротацию и заменить их. Матч с «Ростовом» не был проигрышным, да и в матче с ЦСКА при счете 1:2 было пару моментов. Сказать, что мы провалили игру в Хабаровске, тоже язык не поворачивается. Мы же не та команда, которая должна создавать 20 моментов! То, что только Маркелов в Хабаровске нанёс восемь ударов по воротам, наверно, о чем-то говорит. Когда накапливаются такие игры, в которых команда ни в чем не уступает соперникам по содержанию игры и при этом проигрывает, то, конечно же, в такой ситуации тренер должен подать в отставку.

Пресс-служба клуба «Анжи» также процитировала слова наставника о том, что последние полгода были для него важным этапом. «Махачкала для меня — земляческий регион, я парень вон из-за той горы. Поэтому для меня крайне важно было не то, что я попал в Премьер-лигу, а именно то, что попал в Махачкалу. Здесь была повышенная ответственность. Кроме того, я не люблю большие шумные и помпезные города, мне здесь было очень комфортно. В Махачкале есть все условия для работы, у команды просто шикарная база», — подытожил Григорян.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Зенит» и «Локомотив» проведут домашние матчи в чемпионате России

«Зенит» и «Локомотив» проведут домашние матчи в чемпионате России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Четыре матча пройдут в воскресенье в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу. «Зенит» примет грозненский «Ахмат», тогда как другой лидер турнира «Локомотив» встретится с новичком премьер-лиги «Тосно».
Еще 7 новостей  Все новости

В Приморье отправили в отставку арестованного вице-губернатора

«СКА-Хабаровск» подставил подножку бывшему тренеру

Китаец пытался вывезти из Приморья 64 награды СССР

В Хабаровске строители сдали новую мусороперегрузочную станцию