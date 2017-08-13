Григорян ушёл в отставку после проигрыша «Динамо» и «СКА-Хабаровску»
Бывший тренер хабаровчан рассказал, что привело к потере очков.
Александр Григорян и года не продержался на посту главного тренера футбольного клуба «Анжи». О его переезде из Хабаровска в Махачкалу РИА «Восток-Медиа» писало в январе, а сейчас Григорян вновь подал в отставку.
На этой неделе футбольная команда «СКА-Хабаровск» одержала первую победу в российской
В минувшую субботу «Анжи» проиграл и московскому «Динамо» — 1:3, в результате опустился на предпоследнее, 15 место, в турнирной таблице.
В послематчевом комментарии Григорян признал: «Основная моя ошибка — это то, что я не доверял запасным. Когда есть командная игра, люди понимают, что им делать в защите и атаке. Нужно доверять и давать шанс всем футболистам. Если посчитать количество матчей, в которых индивидуальные ошибки определенных игроков привели к потере очков, станет понятно, что я должен был совершить ротацию и заменить их. Матч с «Ростовом» не был проигрышным, да и в матче с ЦСКА при счете 1:2 было пару моментов. Сказать, что мы провалили игру в Хабаровске, тоже язык не поворачивается. Мы же не та команда, которая должна создавать 20 моментов! То, что только Маркелов в Хабаровске нанёс восемь ударов по воротам, наверно, о
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