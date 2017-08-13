Григорян ушёл в отставку после проигрыша «Динамо» и «СКА-Хабаровску»

Александр Григорян и года не продержался на посту главного тренера футбольного клуба «Анжи». О его переезде из Хабаровска в Махачкалу РИА «Восток-Медиа» писало в январе, а сейчас Григорян вновь подал в отставку.

На этой неделе футбольная команда «СКА-Хабаровск» одержала первую победу в российской Премьер-лиге, обыграв на своём поле махачкалинский «Анжи» — 2:0. Причём в день матча 8 августа в СМИ появилась информация о том, что в случае проигрыша «Анжи» бывшего наставника «армейцев» Александра Григоряна уберут с занимаемого поста, и, вероятнее всего, заменят Юрием Красножаном.

В минувшую субботу «Анжи» проиграл и московскому «Динамо» — 1:3, в результате опустился на предпоследнее, 15 место, в турнирной таблице.

В послематчевом комментарии Григорян признал: «Основная моя ошибка — это то, что я не доверял запасным. Когда есть командная игра, люди понимают, что им делать в защите и атаке. Нужно доверять и давать шанс всем футболистам. Если посчитать количество матчей, в которых индивидуальные ошибки определенных игроков привели к потере очков, станет понятно, что я должен был совершить ротацию и заменить их. Матч с «Ростовом» не был проигрышным, да и в матче с ЦСКА при счете 1:2 было пару моментов. Сказать, что мы провалили игру в Хабаровске, тоже язык не поворачивается. Мы же не та команда, которая должна создавать 20 моментов! То, что только Маркелов в Хабаровске нанёс восемь ударов по воротам, наверно, о чем-то говорит. Когда накапливаются такие игры, в которых команда ни в чем не уступает соперникам по содержанию игры и при этом проигрывает, то, конечно же, в такой ситуации тренер должен подать в отставку.