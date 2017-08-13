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13 августа 2017, 0:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Валера, верим! Карпин идет в «Анжи»

«Динамо» впервые в сезоне забило в гостях и сразу добилось победы. А махачкалинская команда ждет смена тренера.

Махачкалинская команда ждет смена тренера. Увеличить
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Перед матчем «СЭ» узнал, что после встречи с «Динамо» махачкалинскую команду возглавит Валерий Карпин. Так что игра была прощальной в «Анжи» для Александра Григоряна, запомнившегося редкостной для тренера прямотой суждений. Одно «вандерфульно», как определение состояния команды, чего стоит! После поражения 1:3 от московского клуба шансы Григоряна на продолжение работы снизились до минимума.

— Это называется — жизнь, — сказал Григорян во флеш-интервью перед матчем о возможной отставке. — Это как у Окуджавы. После матча я буду говорить либо: «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе», либо «Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета!».

КЛУБ-КАКТУС

Объективно у Махачкалы с результатами при Григоряне были проблемы. Пять поражений в шести стартовых турах — это только сейчас. Так ведь и весной, удивив ничейным матчем в Петербурге, в котором команда объективно заслуживала победы, а также достойным сопротивлением «Спартаку» в Москве, «Анжи» набрал в 13 турах лишь 10 очков. На финише он настолько приостановился, что едва не угодил в переходные матчи.

Но не стоит забывать, что зимой состав изрядно перекроили. И не в лучшую сторону.

Карпин, между тем, реально здорово работал на ТВ. Опытный человек, он должен прекрасно понимать, что «Анжи» — это колючий, как кактус, подарок, который в руки принимать рискованно. Но, видимо, тому, кто ощутил себя тренером, очень трудно устоять перед «наркотиком» этой работы. Так или иначе, одного полемиста и острослова заменит другой, и вокруг «Анжи» по-прежнему скучно не будет.

ШЕДЕВР ОТ ПАНЧЕНКО

Григоряну следовало искать варианты, в том числе в атаке. В частности, на острие нее впервые вышел с первых минут аргентинец Лескано, которого тренер привлек из Хабаровска, где раньше работал. Увы, в новом коллективе южноамериканец оказался по ходу игры как бы сам по себе.

«Динамо» подошло к игре в Каспийске с почти такими же показателями, имея лишь на одно очко больше, чем махачкалинцы. Если после матча в Ростове Юрий Калитвинцев, отвечая на вопросы, почему он, несмотря на жаркую погоду, ограничился одной вынужденной заменой, давал понять, что не хотел менять победный состав (3:0 над «Амкаром» в матче 5 августа), то теперь тренер произвел серьезную ротацию, заменив в стартовом составе сразу пятерых. На правый фланг вернулся Козлов вместо неудачно действовавшего Морозова, в центре обороны впервые в сезоне появился Рыков, сменивший Шуньича. Не было по сравнению с Ростовом Зотова, Катрича и Вандерсона, зато вышли Темников (впервые в стартовом составе) и Луценко, составивший впереди дуэт с Бечираем, так что «Динамо» в гостях начало игру в два нападающих.

За четверть часа с небольшим команды обменялись голами. Яковлеву никто не помешал замкнуть прострел к линии вратарской Хубулова. Зато чуть позже высоченный Фибель безучастно наблюдал, как Бечирай нанес из-под него удар головой после подачи Темникова. Так в дебюте команды остались при своих.

А в середине первого тайма гости вырвались вперед. Надо отметить при этом как пас Луценко за спину сразу нескольких соперников, так и техничный прием Панченко, аккуратно перебросившего мяч через Солосина.

КРАХ ГРИГОРЯНА

После перерыва Калитвинцев резонно решил добавить осторожности — и выпустил вместо Луценко центрального полузащитника Зотова. При этом «Динамо» было в начале второго тайма близко к увеличению счета. И тогда, когда Панченко, заработав перспективный штрафной, пробил на «хитрость» прямо в «стенку», и когда вскоре Бечирай немного не попал из пределов штрафной в дальний угол ворот.

Про «Анжи», которому сам бог велел отыгрываться, сказать-то и нечего.

Печальную для хозяев картину субботы завершил пенальти, назначенный после того, как Фибель на краю штрафной площади зацепил Ташаева. Реализовав 11-метровый, Панченко забил свой 4-й в чемпионате гол. «Уходи, Уходи!» — загорланили болельщики «Анжи». Удача Григоряну явно не помогла. Но и Карпину придется непросто.

— Ну, уже не главный тренер, — начал после матча флеш-интервью в прямом эфире Григорян и поправил корреспондента, который сначала назвал его главным тренером махачкалинского «Динамо», а после подсказки — «Анжи». — А по матчу — очередная игра, где индивидуальные и грубейшие ошибки привели к такому результату. По содержанию провели качественную игру, но проиграли. Когда накапливается достаточное количество качественных игр, которые ты все равно проигрываешь — тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю.

12.08.2017 20:00 основной раунд: 6-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:3 Динамо М
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Александр Григорян Юрий Калитвинцев
Голы
9′ Павел Яковлев (А. Хубулов, В. Афонин) 91
21 Фатош Бечирай (И. Темников) 15′
8 Кирилл Панченко (Е.О. Луценко) 34′
8 Кирилл Панченко 76′
Составы
Алексей Солосин 1
Магомед Мусалов 5
Тома Фибель 45
Сергей Брызгалов 92
Павел Яковлев (к) 91
Иван Маркелов 88
24′ Арсен Хубулов 8
Вадим Афонин 29
68′ Олег Данченко 94
Джаба Липартия 10
61′ Павел Карасев 6
Аяз Гулиев 77
46′ Хуан Эдуардо Лескано 99
Хасан Мамтов 97
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков 85′
11 Иван Темников
88 Александр Ташаев
21 Фатош Бечирай
8 Кирилл Панченко 77′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
48 Евгений Луценко 46′
10 Александр Зотов
27 Самба Соу 82′ 59′
23 Антон Соснин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
14 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 4
2 Угловые 5
14 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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