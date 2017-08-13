Валера, верим! Карпин идет в «Анжи»
«Динамо» впервые в сезоне забило в гостях и сразу добилось победы. А махачкалинская команда ждет смена тренера.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Перед матчем «СЭ» узнал, что после встречи с «Динамо» махачкалинскую команду возглавит Валерий Карпин. Так что игра была прощальной в «Анжи» для Александра Григоряна, запомнившегося редкостной для тренера прямотой суждений. Одно «вандерфульно», как определение состояния команды, чего стоит! После поражения 1:3 от московского клуба шансы Григоряна на продолжение работы снизились до минимума.
— Это называется — жизнь, — сказал Григорян во
Объективно у Махачкалы с результатами при Григоряне были проблемы. Пять поражений в шести стартовых турах — это только сейчас. Так ведь и весной, удивив ничейным матчем в Петербурге, в котором команда объективно заслуживала победы, а также достойным сопротивлением «Спартаку» в Москве, «Анжи» набрал в 13 турах лишь 10 очков. На финише он настолько приостановился, что едва не угодил в переходные матчи.
Но не стоит забывать, что зимой состав изрядно перекроили. И не в лучшую сторону.
Карпин, между тем, реально здорово работал на ТВ. Опытный человек, он должен прекрасно понимать, что «Анжи» — это колючий, как кактус, подарок, который в руки принимать рискованно. Но, видимо, тому, кто ощутил себя тренером, очень трудно устоять перед «наркотиком» этой работы. Так или иначе, одного полемиста и острослова заменит другой, и вокруг «Анжи»
ШЕДЕВР ОТ ПАНЧЕНКО
Григоряну следовало искать варианты, в том числе в атаке. В частности, на острие нее впервые вышел с первых минут аргентинец Лескано, которого тренер привлек из Хабаровска, где раньше работал. Увы, в новом коллективе южноамериканец оказался по ходу игры как бы сам по себе.
«Динамо» подошло к игре в Каспийске с почти такими же показателями, имея лишь на одно очко больше, чем махачкалинцы. Если после матча в Ростове Юрий Калитвинцев, отвечая на вопросы, почему он, несмотря на жаркую погоду, ограничился одной вынужденной заменой, давал понять, что не хотел менять победный состав (3:0 над «Амкаром» в матче 5 августа), то теперь тренер произвел серьезную ротацию, заменив в стартовом составе сразу пятерых. На правый фланг вернулся Козлов вместо неудачно действовавшего Морозова, в центре обороны впервые в сезоне появился Рыков, сменивший Шуньича. Не было по сравнению с Ростовом Зотова, Катрича и Вандерсона, зато вышли Темников (впервые в стартовом составе) и Луценко, составивший впереди дуэт с Бечираем, так что «Динамо» в гостях начало игру в два нападающих.
За четверть часа с небольшим команды обменялись голами. Яковлеву никто не помешал замкнуть прострел к линии вратарской Хубулова. Зато чуть позже высоченный Фибель безучастно наблюдал, как Бечирай нанес
А в середине первого тайма гости вырвались вперед. Надо отметить при этом как пас Луценко за спину сразу нескольких соперников, так и техничный прием Панченко, аккуратно перебросившего мяч через Солосина.
КРАХ ГРИГОРЯНА
После перерыва Калитвинцев резонно решил добавить осторожности — и выпустил вместо Луценко центрального полузащитника Зотова. При этом «Динамо» было в начале второго тайма близко к увеличению счета. И тогда, когда Панченко, заработав перспективный штрафной, пробил на «хитрость» прямо в «стенку», и когда вскоре Бечирай немного не попал из пределов штрафной в дальний угол ворот.
Про «Анжи», которому сам бог велел отыгрываться,
Печальную для хозяев картину субботы завершил пенальти, назначенный после того, как Фибель на краю штрафной площади зацепил Ташаева. Реализовав 11-метровый, Панченко забил свой 4-й в чемпионате гол. «Уходи, Уходи!» — загорланили болельщики «Анжи». Удача Григоряну явно не помогла. Но и Карпину придется непросто.
— Ну, уже не главный тренер, — начал после матча
|Александр Григорян
|Юрий Калитвинцев
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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