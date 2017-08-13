Валера, верим! Карпин идет в «Анжи»

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Перед матчем «СЭ» узнал, что после встречи с «Динамо» махачкалинскую команду возглавит Валерий Карпин. Так что игра была прощальной в «Анжи» для Александра Григоряна, запомнившегося редкостной для тренера прямотой суждений. Одно «вандерфульно», как определение состояния команды, чего стоит! После поражения 1:3 от московского клуба шансы Григоряна на продолжение работы снизились до минимума.

— Это называется — жизнь, — сказал Григорян во флеш-интервью перед матчем о возможной отставке. — Это как у Окуджавы. После матча я буду говорить либо: «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе», либо «Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета!».

КЛУБ-КАКТУС

Объективно у Махачкалы с результатами при Григоряне были проблемы. Пять поражений в шести стартовых турах — это только сейчас. Так ведь и весной, удивив ничейным матчем в Петербурге, в котором команда объективно заслуживала победы, а также достойным сопротивлением «Спартаку» в Москве, «Анжи» набрал в 13 турах лишь 10 очков. На финише он настолько приостановился, что едва не угодил в переходные матчи.

Но не стоит забывать, что зимой состав изрядно перекроили. И не в лучшую сторону.

Карпин, между тем, реально здорово работал на ТВ. Опытный человек, он должен прекрасно понимать, что «Анжи» — это колючий, как кактус, подарок, который в руки принимать рискованно. Но, видимо, тому, кто ощутил себя тренером, очень трудно устоять перед «наркотиком» этой работы. Так или иначе, одного полемиста и острослова заменит другой, и вокруг «Анжи» по-прежнему скучно не будет.

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ШЕДЕВР ОТ ПАНЧЕНКО

Григоряну следовало искать варианты, в том числе в атаке. В частности, на острие нее впервые вышел с первых минут аргентинец Лескано, которого тренер привлек из Хабаровска, где раньше работал. Увы, в новом коллективе южноамериканец оказался по ходу игры как бы сам по себе.

«Динамо» подошло к игре в Каспийске с почти такими же показателями, имея лишь на одно очко больше, чем махачкалинцы. Если после матча в Ростове Юрий Калитвинцев, отвечая на вопросы, почему он, несмотря на жаркую погоду, ограничился одной вынужденной заменой, давал понять, что не хотел менять победный состав (3:0 над «Амкаром» в матче 5 августа), то теперь тренер произвел серьезную ротацию, заменив в стартовом составе сразу пятерых. На правый фланг вернулся Козлов вместо неудачно действовавшего Морозова, в центре обороны впервые в сезоне появился Рыков, сменивший Шуньича. Не было по сравнению с Ростовом Зотова, Катрича и Вандерсона, зато вышли Темников (впервые в стартовом составе) и Луценко, составивший впереди дуэт с Бечираем, так что «Динамо» в гостях начало игру в два нападающих.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/FCDM_official">@FCDM_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#АнжиДинамо</a> 1:1 15' Фатос Бечирай <a href="https://t.co/hXAJZnhRoQ">pic.twitter.com/hXAJZnhRoQ</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896422486597881857">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За четверть часа с небольшим команды обменялись голами. Яковлеву никто не помешал замкнуть прострел к линии вратарской Хубулова. Зато чуть позже высоченный Фибель безучастно наблюдал, как Бечирай нанес из-под него удар головой после подачи Темникова. Так в дебюте команды остались при своих.

А в середине первого тайма гости вырвались вперед. Надо отметить при этом как пас Луценко за спину сразу нескольких соперников, так и техничный прием Панченко, аккуратно перебросившего мяч через Солосина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/FCDM_official">@FCDM_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#АнжиДинамо</a> 1:2 34' Кирилл Панченко <a href="https://t.co/ddiGoqVNES">pic.twitter.com/ddiGoqVNES</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896426734899396608">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КРАХ ГРИГОРЯНА

После перерыва Калитвинцев резонно решил добавить осторожности — и выпустил вместо Луценко центрального полузащитника Зотова. При этом «Динамо» было в начале второго тайма близко к увеличению счета. И тогда, когда Панченко, заработав перспективный штрафной, пробил на «хитрость» прямо в «стенку», и когда вскоре Бечирай немного не попал из пределов штрафной в дальний угол ворот.

Про «Анжи», которому сам бог велел отыгрываться, сказать-то и нечего.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/FCDM_official">@FCDM_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#АнжиДинамо</a> 1:3 76' Кирилл Панченко (пенальти) (дубль) <a href="https://t.co/xlNsfVgp1e">pic.twitter.com/xlNsfVgp1e</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896441452296851456">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Печальную для хозяев картину субботы завершил пенальти, назначенный после того, как Фибель на краю штрафной площади зацепил Ташаева. Реализовав 11-метровый, Панченко забил свой 4-й в чемпионате гол. «Уходи, Уходи!» — загорланили болельщики «Анжи». Удача Григоряну явно не помогла. Но и Карпину придется непросто.