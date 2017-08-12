Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Анжи» в матче чемпионата России
ТАСС, 12 августа. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 3:1 в гостевом матче шестого тура чемпионата России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе «Динамо» голы забили Фатос Бечирай (15-я минута) и Кирилл Панченко (34, 76 — с пенальти). У «Анжи» отличился Павел Яковлев (9).
В турнирной таблице «Динамо» набрало семь очков и поднялось на девятое место. У махачкалинской команды осталось три очка, она опустилась на 15-е место.
В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Уфой» 20 августа, «Анжи» днем ранее в гостях сыграет с казанским «Рубином».
Главные тренеры
|Александр Григорян
|Юрий Калитвинцев
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter