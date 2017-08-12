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12 августа 2017, 22:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Анжи» в матче чемпионата России

ТАСС, 12 августа. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 3:1 в гостевом матче шестого тура чемпионата России.

Футболисты Динамо одержали волевую победу над Анжи в матче чемпионата России - Фото Увеличить
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В составе «Динамо» голы забили Фатос Бечирай (15-я минута) и Кирилл Панченко (34, 76 — с пенальти). У «Анжи» отличился Павел Яковлев (9).

В турнирной таблице «Динамо» набрало семь очков и поднялось на девятое место. У махачкалинской команды осталось три очка, она опустилась на 15-е место.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Уфой» 20 августа, «Анжи» днем ранее в гостях сыграет с казанским «Рубином».

12.08.2017 20:00 основной раунд: 6-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:3 Динамо М
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Александр Григорян Юрий Калитвинцев
Голы
9′ Павел Яковлев (А. Хубулов, В. Афонин) 91
21 Фатош Бечирай (И. Темников) 15′
8 Кирилл Панченко (Е.О. Луценко) 34′
8 Кирилл Панченко 76′
Составы
Алексей Солосин 1
Магомед Мусалов 5
Тома Фибель 45
Сергей Брызгалов 92
Павел Яковлев (к) 91
Иван Маркелов 88
24′ Арсен Хубулов 8
Вадим Афонин 29
68′ Олег Данченко 94
Джаба Липартия 10
61′ Павел Карасев 6
Аяз Гулиев 77
46′ Хуан Эдуардо Лескано 99
Хасан Мамтов 97
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков 85′
11 Иван Темников
88 Александр Ташаев
21 Фатош Бечирай
8 Кирилл Панченко 77′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
48 Евгений Луценко 46′
10 Александр Зотов
27 Самба Соу 82′ 59′
23 Антон Соснин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
14 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 4
2 Угловые 5
14 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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