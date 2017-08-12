Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Анжи» в матче чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Динамо» голы забили Фатос Бечирай (15-я минута) и Кирилл Панченко (34, 76 — с пенальти). У «Анжи» отличился Павел Яковлев (9).

В турнирной таблице «Динамо» набрало семь очков и поднялось на девятое место. У махачкалинской команды осталось три очка, она опустилась на 15-е место.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Уфой» 20 августа, «Анжи» днем ранее в гостях сыграет с казанским «Рубином».