Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30666378/
12 августа 2017, 22:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Анжи»

ТАСС, 12 августа. Александр Григорян объявил об уходе с поста главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом тренер сообщил в эфире телеканала «Наш Футбол».

Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК Анжи - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу махачкалинская команда дома проиграла московскому «Динамо» в шестом туре чемпионата России со счетом 1:3. В шести матчах «Анжи» набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Григорян возглавил «Анжи» 5 января, сменив чеха Павла Врбу, в то время, как клуб занимал 11-е место с 20 очками после 17 туров в турнирной таблице. В итоге команда финишировала на 12-м месте с 30 очками.

До «Анжи» Григорян был главным тренером клуба Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск», который он возглавлял с 2015 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Кубка России. До этого специалист работал в женском футболе, становился четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка России, в 2009 году с пермской «Звездой-2005» выходил в финал женской Лиги чемпионов. В 2014 году с «Лучом-Энергией» выиграл Кубок ФНЛ.

12.08.2017 20:00 основной раунд: 6-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:3 Динамо М
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Александр Григорян Юрий Калитвинцев
Голы
9′ Павел Яковлев (А. Хубулов, В. Афонин) 91
21 Фатош Бечирай (И. Темников) 15′
8 Кирилл Панченко (Е.О. Луценко) 34′
8 Кирилл Панченко 76′
Составы
Алексей Солосин 1
Магомед Мусалов 5
Тома Фибель 45
Сергей Брызгалов 92
Павел Яковлев (к) 91
Иван Маркелов 88
24′ Арсен Хубулов 8
Вадим Афонин 29
68′ Олег Данченко 94
Джаба Липартия 10
61′ Павел Карасев 6
Аяз Гулиев 77
46′ Хуан Эдуардо Лескано 99
Хасан Мамтов 97
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков 85′
11 Иван Темников
88 Александр Ташаев
21 Фатош Бечирай
8 Кирилл Панченко 77′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
48 Евгений Луценко 46′
10 Александр Зотов
27 Самба Соу 82′ 59′
23 Антон Соснин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
14 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 4
2 Угловые 5
14 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Красножан может сменить Григоряна, если «Анжи» проиграет в Хабаровске

Красножан может сменить Григоряна, если «Анжи» проиграет в Хабаровске

Как стало известно «СЭ», во вторник главный тренер «Анжи» Александр Григорян может лишиться своего поста. Это произойдет в том случае, если махачкалинцы на выезде проиграют «СКА-Хабаровск» в 5-м туре чемпионата России. Матч начнется в 11.00 по московскому времени.
Еще 7 новостей  Все новости

Мутко считает, что победа легкоатлетки Ласицкене на ЧМ является проявлением справедливости

Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минуты

Клишина: рада серебру ЧМ, но обидно, что получилось сделать это под нейтральным флагом

Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"