Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Анжи»
ТАСС, 12 августа. Александр Григорян объявил об уходе с поста главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом тренер сообщил в эфире телеканала «Наш Футбол».
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В субботу махачкалинская команда дома проиграла московскому «Динамо» в шестом туре чемпионата России со счетом 1:3. В шести матчах «Анжи» набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Григорян возглавил «Анжи» 5 января, сменив чеха Павла Врбу, в то время, как клуб занимал 11-е место с 20 очками после 17 туров в турнирной таблице. В итоге команда финишировала на 12-м месте с 30 очками.
До «Анжи» Григорян был главным тренером клуба Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск», который он возглавлял с 2015 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Кубка России. До этого специалист работал в женском футболе, становился четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка России, в 2009 году с пермской «Звездой-2005» выходил в финал женской Лиги чемпионов. В 2014 году с «Лучом-Энергией» выиграл Кубок ФНЛ.
|Александр Григорян
|Юрий Калитвинцев
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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