Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Анжи»

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В субботу махачкалинская команда дома проиграла московскому «Динамо» в шестом туре чемпионата России со счетом 1:3. В шести матчах «Анжи» набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Григорян возглавил «Анжи» 5 января, сменив чеха Павла Врбу, в то время, как клуб занимал 11-е место с 20 очками после 17 туров в турнирной таблице. В итоге команда финишировала на 12-м месте с 30 очками.

До «Анжи» Григорян был главным тренером клуба Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск», который он возглавлял с 2015 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Кубка России. До этого специалист работал в женском футболе, становился четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка России, в 2009 году с пермской «Звездой-2005» выходил в финал женской Лиги чемпионов. В 2014 году с «Лучом-Энергией» выиграл Кубок ФНЛ.