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12 августа 2017, 21:36 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не реализовал около двух тысяч билетов на матч шестого тура чемпионата России против «Спартака». Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

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В субботу ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

«По моей информации остались нереализованными около полутора-двух тысяч билетов не на самые лучшие места. Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город, но с другой стороны те, кто пришел на стадион, — это настоящие болельщики, которые не пропустили такой яркий и эмоциональный матч», — сказал Бабаев.

«Можно только посочувствовать тем, кто решил остаться дома и посмотреть игру по телевизору. Но жаль, что не удалось собрать полные трибуны», — добавил гендиректор.

Первый гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник «Спартак» Марио Пашалич. Во время празднования этого гола спартаковцами болельщики ЦСКА забросали красно-белых туалетной бумагой.

«Реакция болельщиков была очень неожиданная, я ее сначала не понял, потому что гол был в наши ворота. Но смотрелось оригинально, это лучше, чем пиротехника. Я считаю, что вообще с точки зрения организации безопасности и боления, это одно из самых спокойных дерби. Дай бог, чтобы эта тенденция сохранялась, чтобы люди приходили смотреть футбол, наслаждались этим, а не проводили агрессивные акции», — отметил собеседник.

После шести туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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