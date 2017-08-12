Бабаев: Прогресс в поиске новых футболистов для ЦСКА есть

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В текущее летнее трансферное окно ЦСКА не приобрел еще ни одного нового футболиста. При этом команду покинули полузащитники Зоран Тошич, Роман Еременко, у которых закончились контракты, Алексей Ионов вернулся в московское «Динамо», в аренду были отданы Сергей Ткачев в тульский «Арсенал», Никита Чернов — в «Урал» и Константин Базелюк — в махачкалинский «Анжи».

«Работа ведется, но в нынешних обстоятельствах крайне непросто найти футболиста, который способен был бы усилить команду и был бы по карману. Но в этом процессе есть прогресс», — сказал Бабаев.

После шести туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В субботу армейцы на своем поле обыграли «Спартак» со счетом 2:1.