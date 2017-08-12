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12 августа 2017, 21:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бабаев: Прогресс в поиске новых футболистов для ЦСКА есть

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. У футбольного клуба ЦСКА есть прогресс в поиске новых игроков в летнее трансферное окно. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

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В текущее летнее трансферное окно ЦСКА не приобрел еще ни одного нового футболиста. При этом команду покинули полузащитники Зоран Тошич, Роман Еременко, у которых закончились контракты, Алексей Ионов вернулся в московское «Динамо», в аренду были отданы Сергей Ткачев в тульский «Арсенал», Никита Чернов — в «Урал» и Константин Базелюк — в махачкалинский «Анжи».

«Работа ведется, но в нынешних обстоятельствах крайне непросто найти футболиста, который способен был бы усилить команду и был бы по карману. Но в этом процессе есть прогресс», — сказал Бабаев.

После шести туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В субботу армейцы на своем поле обыграли «Спартак» со счетом 2:1.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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ЦСКА
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ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не реализовал около двух тысяч билетов на матч шестого тура чемпионата России против «Спартака». Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
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