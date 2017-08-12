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12 августа 2017, 21:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вратарь «Спартака» Селихов чувствует свою вину во втором пропущенном от ЦСКА голе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов чувствует свою вину во втором пропущенном от ЦСКА мяче. Об этом он рассказал журналистам.

Вратарь Спартака Селихов чувствует свою вину во втором пропущенном от ЦСКА голе - Фото Увеличить
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Встреча 6-го тура чемпионата России по футболу завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. На гол Марио Пашалича (48-я минута) армейцы ответили точными ударами Георгия Щенникова (83) и Витиньо (84).

«В первом голе был прострел, и крайний защитник замкнул. Мне показалось, что был офсайд, но ребята сказали, что нет. Во втором голе был удар Витиньо из-под защитника, я не успел сложиться, мяч коснулся меня. Есть претензии к себе во втором голе», — поделился впечатлениями Селихов.

«На теории обсуждали, что он (Витиньо — прим. ТАСС) может пробить с обеих ног, но ударил и получилось», — отметил голкипер. «Артем Ребров (еще один вратарь “Спартака” — прим. ТАСС) поддержал меня после матча, но точно не помню, что он сказал. Мы команда и всегда поддерживаем друг друга», — рассказал Селихов.

По мнению вратаря, закономерным исходом встречи была бы ничья: «Очень обидно, проиграли буквально за две минуты, в конце подсели, отдали инициативу. Такие игры бывают, надо реализовывать свои моменты. Думаю, закономерной была бы ничья».

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. «Спартак» расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским «Локомотивом», ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 12 августа.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Премьер-лиги

ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не реализовал около двух тысяч билетов на матч шестого тура чемпионата России против «Спартака». Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
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