Глушаков: «Спартак» упустил победу в матче с ЦСКА из-за детских ошибок
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. «Спартак» показал хорошую игру в матче с ЦСКА, однако индивидуальные детские ошибки позволили соперникам вырвать победу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Денис Глушаков.
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Встреча 6-го тура чемпионата России по футболу завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. На гол спартаковца Марио Пашалича (48-я минута) армейцы ответили точными ударами Георгия Щенникова (83) и Витиньо (84).
«Сложно анализировать игру по горячим следам, но в принципе неплохо сыграли, контролировали игру, комбинировали, были неплохие моменты, но не смогли реализовать, а потом допустили детские ошибки и пропустили. Очень обидно, упустили победу. Были индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, проворонили контратаку и пропустили», — подселился впечатлениями Глушаков.
Полузащитник не считает, что вратаря команды Александра Селихова необходимо поддерживать после этой игры: «Он хорошо сыграл, много выручал, даже не знаю, зачем его поддерживать. Он профессионал и хороший вратарь. Бывают такие поражения».
ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. «Спартак» расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским «Локомотивом», ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 12 августа.
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не реализовал около двух тысяч билетов на матч шестого тура чемпионата России против «Спартака». Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.