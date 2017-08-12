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12 августа 2017, 21:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Глушаков: «Спартак» упустил победу в матче с ЦСКА из-за детских ошибок

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. «Спартак» показал хорошую игру в матче с ЦСКА, однако индивидуальные детские ошибки позволили соперникам вырвать победу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Денис Глушаков.

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Встреча 6-го тура чемпионата России по футболу завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. На гол спартаковца Марио Пашалича (48-я минута) армейцы ответили точными ударами Георгия Щенникова (83) и Витиньо (84).

«Сложно анализировать игру по горячим следам, но в принципе неплохо сыграли, контролировали игру, комбинировали, были неплохие моменты, но не смогли реализовать, а потом допустили детские ошибки и пропустили. Очень обидно, упустили победу. Были индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, проворонили контратаку и пропустили», — подселился впечатлениями Глушаков.

Полузащитник не считает, что вратаря команды Александра Селихова необходимо поддерживать после этой игры: «Он хорошо сыграл, много выручал, даже не знаю, зачем его поддерживать. Он профессионал и хороший вратарь. Бывают такие поражения».

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. «Спартак» расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским «Локомотивом», ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 12 августа.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не реализовал около двух тысяч билетов на матч шестого тура чемпионата России против «Спартака». Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
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