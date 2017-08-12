Красно-синяя минута. Почему ЦСКА выиграл у «Спартака»
Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту.
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НЕМНОГО НЕ ТОТ АНТУРАЖ
Когда за три часа до матча появилась информация, что в кассах
Тревожиться можно было — вот уж редкий случай перед дерби — и за состояние сразу двух команд. ЦСКА и «Спартак» на старте сезона уже успели потерпеть ряд чувствительных неудач и столкнуться с серьезными сложностями: армейцы уступили сразу в двух домашних матчах «Локомотиву» и «Рубину» (то есть всем
Поэтому можно согласиться с популярным мнением, что дерби, вероятно, состоялось не в лучший момент. Предматчевые расклады сводились не столько к выявлению сильных сторон, сколько к обсуждению и сравнению слабых. Но можно было воспринимать момент и иначе: победитель получал порцию чудодейственного лекарства, способного излечить его от эмоциональных проблем, придать уверенности и направить в нужное русло.
АКИНФЕЕВ ВЕРНУЛСЯ, СЕЛИХОВ ОСТАЛСЯ
Тем более, матч начался в столь высоком темпе и при таком обилии отчаянной борьбы, что мысли о всех прежних встречах и трудностях московских клубов улетели в сторону. Жесткие стыки на каждом квадратном метре, фолы, стремление к обострению в любой ситуации, риск, преобладающий над осторожностью, — игра захватила сразу же, и здесь не было ни намека на раскачку.
Стартовый отрезок остался за «Спартаком», который только за первые две минуты трижды пробовал выйти на ударную позицию. Зе Луиш взмывал в воздухе и отликался на навес, спустя мгновения он же пробовал замкнуть проникающую передачу от Глушакова низом, а затем уже и Промес, сместившись с левой бровки в центр, впервые заставил потрудиться Акинфеева, вернувшегося к бурной радости болельщиков в ворота после ушиба колена и пропуска двух туров.
Все эти атаки уместились в минуты, пока многие зрители все еще проходили внутрь и рассаживались по своим местам. Дерби определенно смотрелось.
Однако долго преимущество
Были в первом тайме и еще моменты, когда Селихов здорово себя проявлял. Но случился эпизод, в котором «Спартаку» просто повезло — тот же Дзагоев с двух метров после углового умудрился отправить мяч выше, хотя гол казался неминуем.
ТРАВМА ЗЕ ЛУИША — ПОВОД КРИЧАТЬ «КАРАУЛ»?
После обмена несколькими очень неприятными уколами подряд футбол перешел в режим качелей, где в обороне не отсиживался никто и стремился сразу же после отбора доставлять мяч к чужой штрафной. Быстро выяснилось, что наиболее уязвимое место у «Спартака» — это не левый фланг обороны, где лютовал Мариу Фернандес (с ним Комбаров действовал плотно, пусть и не без ошибок), а правый, где довольно неожиданно появился Петкович вместо Ещенко. Если с подключениями Щенникова серб
Но даже не недочеты Петковича стали главной проблемой «Спартака» в первом тайме. На 35-й минуте в ходе простого ускорения по флангу мышечную травму получил Зе Луиш, а это могло запросто нарушить в игре равновесие, ведь сопоставимого по классу форварда у Карреры просто сейчас не оказалось: Луиз Адриану отбывал дисквалификацию. Пришлось бросать в бой Мельгарехо.
И почти тут же, пока «Спартак» еще осмысливал потерю, армейцы провели очередную быструю атаку по правому флангу с участием Мариу Фернандеса, которую в крайне рискованном подкате прерывал Джикия. Показалось, что ноги бразильца он задел, а мяч — нет. Однако судья решил иначе и развел руки в стороны.
Первый тайм так и закончился без голов.
ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ ПАШАЛИЧА И ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
Невооруженным глазом стало заметно, что «Спартаку» при Мельгарехо действительно стало сложнее переходить в атаку. Если прежде можно было просто сыграть забросом, то сейчас требовалось искать свободных партнеров и пустые зоны, включать дриблинг, скорость и изобретательность. А защитники ЦСКА, кажется, получили порцию передышки.
Сложно сказать, в какую сторону повернулся бы матч для чемпионов, если бы не счастливый эпизод, случившийся в самом начале второй половины. После ошибки Васина при обработке (снова он!) Глушаков, Промес и Мельгарехо расчертили атаку, закончившуюся ударом Пашалича с левой ноги. С ним, скорее всего, без труда бы справился Акинфеев, но в дело вмешался рикошет от Василия Березуцкого. Полностью изменив траекторию, мяч закатился в свободный угол.
Повезло? Безусловно. Причем дважды в одной и той же атаке. Армейская трибуна забросала празднующих у лицевой линии спартаковцев туалетной бумагой (видимо, хорошо подготовились на этот случай), однако убирать рулоны пришлось все равно футболистам ЦСКА. Чтобы поскорее возобновить матч и спастись от поражения.
ВОТ ЭТО ПЕРЕВОРОТ!
Гончаренко тут же принялся проводить замены, бросил в бой Чалова и Натхо, убрав с поля Алексея Березуцкого и опустив в центр обороны Вернблума.
Но долгое время казалось, что армейцам уже очень тяжело.
Держали позиции Пашалич, Глушаков и Фернанду, не ошибались Таски, Джикия и Комбаров, и ЦСКА попросту утыкался в стену.
Все это продолжалось вплоть до 83-й минуты, до которой армейцы, пожалуй, не создали ни единого опасного момента.
Однако в заключительном отрезке «Спартак» дрогнул. Сказался как и тот факт, что команда Карреры совсем перестала успешно переходить в атаку, быстро теряя мяч, так и постоянное давление от
Эта минута перевернула абсолютно всё, а в то, что «Спартак» отыграется уже совершенно не верилось. Хотя бы потому, что спасать положение вышел юный Бакаев.
А что будет сейчас с командой Карреры, пока предположить сложно.
Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы.
|12.08.2017 17:30
|Зрители 24000
|основной раунд: 6-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
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