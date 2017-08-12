Красно-синяя минута. Почему ЦСКА выиграл у «Спартака»

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НЕМНОГО НЕ ТОТ АНТУРАЖ

Когда за три часа до матча появилась информация, что в кассах полным-полно билетов на любую центральную трибуну, за атмосферу дерби стало слегка тревожно. В лицах болельщиках, тихо шедших к стадиону, сложно было прочувствовать предвкушение праздника. С первых же шагов по пути к арене чувствовался разительный контраст по сравнению с апрельской супербитвой этих же соперников, когда напряжение на 3-й Песчаной улице просто зашкаливало. Сейчас все оказалось куда спокойнее.

Тревожиться можно было — вот уж редкий случай перед дерби — и за состояние сразу двух команд. ЦСКА и «Спартак» на старте сезона уже успели потерпеть ряд чувствительных неудач и столкнуться с серьезными сложностями: армейцы уступили сразу в двух домашних матчах «Локомотиву» и «Рубину» (то есть всем более-менее сильным клубам), наделав множество ошибок в обороне, а уж про проблемы красно-белых в последнее время говорилось столько, что все их выучили почти наизусть: здесь появлялись вопросы и по психологии, и физическому состоянию лидеров, и игровому рисунку, и микроклимату. А недавние 1:5 в Санкт-Петербурге окончательно опустили команду на землю после чемпионства.

Поэтому можно согласиться с популярным мнением, что дерби, вероятно, состоялось не в лучший момент. Предматчевые расклады сводились не столько к выявлению сильных сторон, сколько к обсуждению и сравнению слабых. Но можно было воспринимать момент и иначе: победитель получал порцию чудодейственного лекарства, способного излечить его от эмоциональных проблем, придать уверенности и направить в нужное русло.

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АКИНФЕЕВ ВЕРНУЛСЯ, СЕЛИХОВ ОСТАЛСЯ

Тем более, матч начался в столь высоком темпе и при таком обилии отчаянной борьбы, что мысли о всех прежних встречах и трудностях московских клубов улетели в сторону. Жесткие стыки на каждом квадратном метре, фолы, стремление к обострению в любой ситуации, риск, преобладающий над осторожностью, — игра захватила сразу же, и здесь не было ни намека на раскачку.

Стартовый отрезок остался за «Спартаком», который только за первые две минуты трижды пробовал выйти на ударную позицию. Зе Луиш взмывал в воздухе и отликался на навес, спустя мгновения он же пробовал замкнуть проникающую передачу от Глушакова низом, а затем уже и Промес, сместившись с левой бровки в центр, впервые заставил потрудиться Акинфеева, вернувшегося к бурной радости болельщиков в ворота после ушиба колена и пропуска двух туров.

Все эти атаки уместились в минуты, пока многие зрители все еще проходили внутрь и рассаживались по своим местам. Дерби определенно смотрелось.

Однако долго преимущество красно-белых не продлилось, следующая 10-минутка уже осталась за командой Гончаренко. Причем ее моменты оказались куда сочнее и опаснее, чем у соперника. Чего стоит только суперспасение Селихова после мощного удара Дзагоева со средней дистанции! Молодой голкипер успел среагировать и перевести на угловой очень непростой мяч из ближней «девятки», чем лишний раз подтвердил, что Массимо Каррера не ошибся, вновь доверив ему первый пост.

Были в первом тайме и еще моменты, когда Селихов здорово себя проявлял. Но случился эпизод, в котором «Спартаку» просто повезло — тот же Дзагоев с двух метров после углового умудрился отправить мяч выше, хотя гол казался неминуем.

ТРАВМА ЗЕ ЛУИША — ПОВОД КРИЧАТЬ «КАРАУЛ»?

После обмена несколькими очень неприятными уколами подряд футбол перешел в режим качелей, где в обороне не отсиживался никто и стремился сразу же после отбора доставлять мяч к чужой штрафной. Быстро выяснилось, что наиболее уязвимое место у «Спартака» — это не левый фланг обороны, где лютовал Мариу Фернандес (с ним Комбаров действовал плотно, пусть и не без ошибок), а правый, где довольно неожиданно появился Петкович вместо Ещенко. Если с подключениями Щенникова серб худо-бедно справлялся, то стоило на эту бровку сместиться Головину или Витинью, сразу разгорался пожар.

Красно-белым еще повезло, что впереди у армейцев оказался нерасторопный Оланаре, часто при быстрых атаках принимавший неверные решения. И, безусловно, очень здорово играли два центральных защитника — Таски и Джикия, старавшихся жестко накрывать Головина, Дзагоева и Витинью в момент приема мяча и блокировать удары. Иначе — быть беде.

Но даже не недочеты Петковича стали главной проблемой «Спартака» в первом тайме. На 35-й минуте в ходе простого ускорения по флангу мышечную травму получил Зе Луиш, а это могло запросто нарушить в игре равновесие, ведь сопоставимого по классу форварда у Карреры просто сейчас не оказалось: Луиз Адриану отбывал дисквалификацию. Пришлось бросать в бой Мельгарехо.

И почти тут же, пока «Спартак» еще осмысливал потерю, армейцы провели очередную быструю атаку по правому флангу с участием Мариу Фернандеса, которую в крайне рискованном подкате прерывал Джикия. Показалось, что ноги бразильца он задел, а мяч — нет. Однако судья решил иначе и развел руки в стороны.

Первый тайм так и закончился без голов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 0:1 48' Марио Пашалич <a href="https://t.co/11Vwcp4IM2">pic.twitter.com/11Vwcp4IM2</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896396633730154496">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ ПАШАЛИЧА И ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Невооруженным глазом стало заметно, что «Спартаку» при Мельгарехо действительно стало сложнее переходить в атаку. Если прежде можно было просто сыграть забросом, то сейчас требовалось искать свободных партнеров и пустые зоны, включать дриблинг, скорость и изобретательность. А защитники ЦСКА, кажется, получили порцию передышки.

Сложно сказать, в какую сторону повернулся бы матч для чемпионов, если бы не счастливый эпизод, случившийся в самом начале второй половины. После ошибки Васина при обработке (снова он!) Глушаков, Промес и Мельгарехо расчертили атаку, закончившуюся ударом Пашалича с левой ноги. С ним, скорее всего, без труда бы справился Акинфеев, но в дело вмешался рикошет от Василия Березуцкого. Полностью изменив траекторию, мяч закатился в свободный угол.

Повезло? Безусловно. Причем дважды в одной и той же атаке. Армейская трибуна забросала празднующих у лицевой линии спартаковцев туалетной бумагой (видимо, хорошо подготовились на этот случай), однако убирать рулоны пришлось все равно футболистам ЦСКА. Чтобы поскорее возобновить матч и спастись от поражения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Все в туалетной бумаге <a href="https://t.co/K1MhHu5Q3n">pic.twitter.com/K1MhHu5Q3n</a></p>— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) <a href="https://twitter.com/pavelgurevich13/status/896395113462673410">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВОТ ЭТО ПЕРЕВОРОТ!

Гончаренко тут же принялся проводить замены, бросил в бой Чалова и Натхо, убрав с поля Алексея Березуцкого и опустив в центр обороны Вернблума.

Но долгое время казалось, что армейцам уже очень тяжело.

Во-первых, гол на ровном месте воодушевил «Спартак». Во-вторых, он совсем перестал раскрываться и опустился к воротам.

Держали позиции Пашалич, Глушаков и Фернанду, не ошибались Таски, Джикия и Комбаров, и ЦСКА попросту утыкался в стену.

Все это продолжалось вплоть до 83-й минуты, до которой армейцы, пожалуй, не создали ни единого опасного момента.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 1:1 83' Георгий Щенников <a href="https://twitter.com/GShchennikov42">@GShchennikov42</a> <a href="https://t.co/6H6eS9rJBs">pic.twitter.com/6H6eS9rJBs</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896407677068341254">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако в заключительном отрезке «Спартак» дрогнул. Сказался как и тот факт, что команда Карреры совсем перестала успешно переходить в атаку, быстро теряя мяч, так и постоянное давление от красно-синих. Порвалось в итоге как раз там, где и было тонко, — сначала Петкович не уследил в штрафной за Щенниковым, и Георгий, редко забивающий, вонзил мяч в сетку после прострела от Головина. А не успел «Спартак» разыграть с центра поля, как ЦСКА провел и еще одну атаку, ставшую победной. И там тоже не обошлось без ошибки Петковича, который вместе с Джикией не решился выброситься навстречу и помешать удару Витинью со средней дистанции. Так играть против бразильца попросту нельзя.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 2:1 85' Витиньо <a href="https://twitter.com/11vittinnho">@11vittinnho</a> <a href="https://t.co/aRFrUhAQ6O">pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896407997479608321">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эта минута перевернула абсолютно всё, а в то, что «Спартак» отыграется уже совершенно не верилось. Хотя бы потому, что спасать положение вышел юный Бакаев. Тут-то и вспомнилось о многих проблемах красно-белых с резервом. Хотя разве у армейцев он лучше? Но красно-синие, проявив силу воли, взяли реванш за поражение в прошлом сезоне, и именно они отведали порцию чудодейственного лекарства, которое сейчас позволит чувствовать себя увереннее.

А что будет сейчас с командой Карреры, пока предположить сложно.

Михаил ГОНЧАРОВ

с 3-й Песчаной улицы.