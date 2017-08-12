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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30665895/
12 августа 2017, 20:54 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Красно-синяя минута. Почему ЦСКА выиграл у «Спартака»

Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту.

Пропустив первой команда Виктора <span class=error>Гончаренко</span> вырвала победу в дерби. Увеличить
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НЕМНОГО НЕ ТОТ АНТУРАЖ

Когда за три часа до матча появилась информация, что в кассах полным-полно билетов на любую центральную трибуну, за атмосферу дерби стало слегка тревожно. В лицах болельщиках, тихо шедших к стадиону, сложно было прочувствовать предвкушение праздника. С первых же шагов по пути к арене чувствовался разительный контраст по сравнению с апрельской супербитвой этих же соперников, когда напряжение на 3-й Песчаной улице просто зашкаливало. Сейчас все оказалось куда спокойнее.

Тревожиться можно было — вот уж редкий случай перед дерби — и за состояние сразу двух команд. ЦСКА и «Спартак» на старте сезона уже успели потерпеть ряд чувствительных неудач и столкнуться с серьезными сложностями: армейцы уступили сразу в двух домашних матчах «Локомотиву» и «Рубину» (то есть всем более-менее сильным клубам), наделав множество ошибок в обороне, а уж про проблемы красно-белых в последнее время говорилось столько, что все их выучили почти наизусть: здесь появлялись вопросы и по психологии, и физическому состоянию лидеров, и игровому рисунку, и микроклимату. А недавние 1:5 в Санкт-Петербурге окончательно опустили команду на землю после чемпионства.

Поэтому можно согласиться с популярным мнением, что дерби, вероятно, состоялось не в лучший момент. Предматчевые расклады сводились не столько к выявлению сильных сторон, сколько к обсуждению и сравнению слабых. Но можно было воспринимать момент и иначе: победитель получал порцию чудодейственного лекарства, способного излечить его от эмоциональных проблем, придать уверенности и направить в нужное русло.

АКИНФЕЕВ ВЕРНУЛСЯ, СЕЛИХОВ ОСТАЛСЯ

Тем более, матч начался в столь высоком темпе и при таком обилии отчаянной борьбы, что мысли о всех прежних встречах и трудностях московских клубов улетели в сторону. Жесткие стыки на каждом квадратном метре, фолы, стремление к обострению в любой ситуации, риск, преобладающий над осторожностью, — игра захватила сразу же, и здесь не было ни намека на раскачку.

Стартовый отрезок остался за «Спартаком», который только за первые две минуты трижды пробовал выйти на ударную позицию. Зе Луиш взмывал в воздухе и отликался на навес, спустя мгновения он же пробовал замкнуть проникающую передачу от Глушакова низом, а затем уже и Промес, сместившись с левой бровки в центр, впервые заставил потрудиться Акинфеева, вернувшегося к бурной радости болельщиков в ворота после ушиба колена и пропуска двух туров.

Все эти атаки уместились в минуты, пока многие зрители все еще проходили внутрь и рассаживались по своим местам. Дерби определенно смотрелось.

Однако долго преимущество красно-белых не продлилось, следующая 10-минутка уже осталась за командой Гончаренко. Причем ее моменты оказались куда сочнее и опаснее, чем у соперника. Чего стоит только суперспасение Селихова после мощного удара Дзагоева со средней дистанции! Молодой голкипер успел среагировать и перевести на угловой очень непростой мяч из ближней «девятки», чем лишний раз подтвердил, что Массимо Каррера не ошибся, вновь доверив ему первый пост.

Были в первом тайме и еще моменты, когда Селихов здорово себя проявлял. Но случился эпизод, в котором «Спартаку» просто повезло — тот же Дзагоев с двух метров после углового умудрился отправить мяч выше, хотя гол казался неминуем.

ТРАВМА ЗЕ ЛУИША — ПОВОД КРИЧАТЬ «КАРАУЛ»?

После обмена несколькими очень неприятными уколами подряд футбол перешел в режим качелей, где в обороне не отсиживался никто и стремился сразу же после отбора доставлять мяч к чужой штрафной. Быстро выяснилось, что наиболее уязвимое место у «Спартака» — это не левый фланг обороны, где лютовал Мариу Фернандес (с ним Комбаров действовал плотно, пусть и не без ошибок), а правый, где довольно неожиданно появился Петкович вместо Ещенко. Если с подключениями Щенникова серб худо-бедно справлялся, то стоило на эту бровку сместиться Головину или Витинью, сразу разгорался пожар.

Красно-белым еще повезло, что впереди у армейцев оказался нерасторопный Оланаре, часто при быстрых атаках принимавший неверные решения. И, безусловно, очень здорово играли два центральных защитника — Таски и Джикия, старавшихся жестко накрывать Головина, Дзагоева и Витинью в момент приема мяча и блокировать удары. Иначе — быть беде.

Но даже не недочеты Петковича стали главной проблемой «Спартака» в первом тайме. На 35-й минуте в ходе простого ускорения по флангу мышечную травму получил Зе Луиш, а это могло запросто нарушить в игре равновесие, ведь сопоставимого по классу форварда у Карреры просто сейчас не оказалось: Луиз Адриану отбывал дисквалификацию. Пришлось бросать в бой Мельгарехо.

И почти тут же, пока «Спартак» еще осмысливал потерю, армейцы провели очередную быструю атаку по правому флангу с участием Мариу Фернандеса, которую в крайне рискованном подкате прерывал Джикия. Показалось, что ноги бразильца он задел, а мяч — нет. Однако судья решил иначе и развел руки в стороны.

Первый тайм так и закончился без голов.

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ ПАШАЛИЧА И ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Невооруженным глазом стало заметно, что «Спартаку» при Мельгарехо действительно стало сложнее переходить в атаку. Если прежде можно было просто сыграть забросом, то сейчас требовалось искать свободных партнеров и пустые зоны, включать дриблинг, скорость и изобретательность. А защитники ЦСКА, кажется, получили порцию передышки.

Сложно сказать, в какую сторону повернулся бы матч для чемпионов, если бы не счастливый эпизод, случившийся в самом начале второй половины. После ошибки Васина при обработке (снова он!) Глушаков, Промес и Мельгарехо расчертили атаку, закончившуюся ударом Пашалича с левой ноги. С ним, скорее всего, без труда бы справился Акинфеев, но в дело вмешался рикошет от Василия Березуцкого. Полностью изменив траекторию, мяч закатился в свободный угол.

Повезло? Безусловно. Причем дважды в одной и той же атаке. Армейская трибуна забросала празднующих у лицевой линии спартаковцев туалетной бумагой (видимо, хорошо подготовились на этот случай), однако убирать рулоны пришлось все равно футболистам ЦСКА. Чтобы поскорее возобновить матч и спастись от поражения.

ВОТ ЭТО ПЕРЕВОРОТ!

Гончаренко тут же принялся проводить замены, бросил в бой Чалова и Натхо, убрав с поля Алексея Березуцкого и опустив в центр обороны Вернблума.

Но долгое время казалось, что армейцам уже очень тяжело.

Во-первых, гол на ровном месте воодушевил «Спартак». Во-вторых,он совсем перестал раскрываться и опустился к воротам.

Держали позиции Пашалич, Глушаков и Фернанду, не ошибались Таски, Джикия и Комбаров, и ЦСКА попросту утыкался в стену.

Все это продолжалось вплоть до 83-й минуты, до которой армейцы, пожалуй, не создали ни единого опасного момента.

Однако в заключительном отрезке «Спартак» дрогнул. Сказался как и тот факт, что команда Карреры совсем перестала успешно переходить в атаку, быстро теряя мяч, так и постоянное давление от красно-синих. Порвалось в итоге как раз там, где и было тонко, — сначала Петкович не уследил в штрафной за Щенниковым, и Георгий, редко забивающий, вонзил мяч в сетку после прострела от Головина. А не успел «Спартак» разыграть с центра поля, как ЦСКА провел и еще одну атаку, ставшую победной. И там тоже не обошлось без ошибки Петковича, который вместе с Джикией не решился выброситься навстречу и помешать удару Витинью со средней дистанции. Так играть против бразильца попросту нельзя.

Эта минута перевернула абсолютно всё, а в то, что «Спартак» отыграется уже совершенно не верилось. Хотя бы потому, что спасать положение вышел юный Бакаев. Тут-то и вспомнилось о многих проблемах красно-белых с резервом. Хотя разве у армейцев он лучше? Но красно-синие, проявив силу воли, взяли реванш за поражение в прошлом сезоне, и именно они отведали порцию чудодейственного лекарства, которое сейчас позволит чувствовать себя увереннее.

А что будет сейчас с командой Карреры, пока предположить сложно.

Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
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