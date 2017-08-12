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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30665894/
12 августа 2017, 20:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Головину — 7,5 за суперигру в дерби ЦСКА — «Спартак»

«СЭ» детально разбирает дерби всея Руси.

СЭ детально разбирает дерби <span class=error>всея</span> Руси. Увеличить
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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,5. В пропущенном голе не виноват — его дезориентировал рикошет. Спас ЦСКА после опаснейшего удара Промеса на последних минутах.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Весьма удачно справлялся с Промесом, успевал подключаться к атакам. Стал участником спорного эпизода в первом тайме — некоторым болельщикам показалось, что Джикия сфолил на Фернандесе в штрафной.

ВАСИН — 5,0. Большую часть игры действовал надежно, но допустил решающую ошибку в моменте с голом Пашалича — именно после потери Васина начала результативная атака «Спартака».

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. В первом тайме действовал без ошибок. К голу Пашалича непричастен. Имел шанс сравнять счет, но пробил головой выше ворот. Был заменен на Натхо по тактическим соображениям.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Был надежен. Голевой рикошет — несчастный случай.

ЩЕННИКОВ — 7,0. Большую часть матча был малоактивен в атаке, но в решающий момент оказался в нужном месте в нужное время и забил переломный гол.

ВЕРНБЛУМ — 5,5. Несколько раз упускал Пашалича в центре поля. Возможно, должен был преследовать хорвата в моменте с пропущенным голом.

ГОЛОВИН — 8,0. Провел великолепный матч. Смело брал игру на себя, здорово проходил центр поля за счет дриблинга, опасно бил по воротам. Сделал все для того, чтобы Щенников забил свой гол.

ДЗАГОЕВ — 6,5. Имел два прекрасных момента в первом тайме, но забить не смог. Здорово разгонял атаки ЦСКА, но результативных баллов не набрал.

ВИТИНЬЮ — 7,0. Бразилец выглядел не так уверенно, как Головин и Дзагоев, но в итоге стал главным героем матча. Его великолепный гол принес победу ЦСКА.

ОЛАНАРЕ — 5,5. Неплохо действовал в подыгрыше, навязывал борьбу защитникам «Спартака», но опасных моментов не создавал. Был заменен на Чалова в начале второго тайма.

ЧАЛОВ — 6,0. Вышел на замену при счете 0:1 и помог ЦСКА одержать волевую победу. Поучаствовал в комбинации, завершившейся голом Витинью, хотя тут вклад молодого нападающего был чисто символическим.

НАТХО — 6,0. Так же внес свой вклад в победу ЦСКА.

ИГНАШЕВИЧ — б/о.

Эмоции Массимо КАРРЕРЫ после поражения.
© Спорт-Экспресс

«СПАРТАК»

СЕЛИХОВ — 5,5. В первом тайме выручил «Спартак» в моменте с опаснейшим ударом Дзагоева из-за штрафной. Имел все шансы отразить удар Витинью, но сделать это не сумел.

ПЕТКОВИЧ — 4,0. Пытался подключаться к атакам, но не слишком опасно. Допустил роковую ошибку в моменте с голом Щенникова.

ТАСКИ — 6,0. Провел неплохой матч. Хорошо страховал партнеров. В первом тайме зрелищно отобрал мяч у Витинью, когда бразилец пытался прорваться к воротам «Спартака» на дриблинге.

ДЖИКИЯ — 6,5. Несмотря на поражение, достоин высокой оценки. Не допустил ни единой ошибки, здорово боролся за мяч. Спас «Спартак» от неминуемого гола, когда Дзагоев бил по пустым воротам из штрафной.

КОМБАРОВ — 5,0. Был пассивен и в атаке и в обороне. Показательны действия Комбарова в моменте с голом Щенникова: защитник попался на финт Головина и сразу же выключился из игры, не стал преследовать армейца.

ФЕРНАНДУ — 6,0. Не всегда успевал за Дзагоевым, Головиным и Витинью в центре поля. В конце первого тайма нанес опасный удар по воротам ЦСКА, но Акинфеев выручил армейцев.

ГЛУШАКОВ — 6,0. В первом тайме отметился лишь одним неопасным ударом издали. После перерыва заметно прибавил — поучаствовал в голевой атаке, нанес несколько хороших ударов из-за штрафной, но отличиться не сумел.

САМЕДОВ — 5,0. Неплохо начал матч, но после пяти минут активности взял долгую паузу. Во втором тайме отметился неплохой комбинацией с Глушаковым и потом снова ушел в тень.

ПАШАЛИЧ — 6,0. Его игра оставила смешанные впечатления. В атаке действовал хорошо — открыл счет, имел еще как минимум один голевой момент. Однако в обороне был не так убедителен — часто упускал оппонентов, не смог остановить Головина в ситуации с первым голом ЦСКА.

ПРОМЕС — 6,0. Большую часть первого тайма выглядел изолированным. В самом начале второго отдал ключевой пас в атаке, которая завершилась голом Пашалича, имел еще несколько моментов, но не реализовал их.

ЗЕ ЛУИШ — 6,0. Очень активно начал игру, но армейцы быстро нашли на него управу. В поисках мяча уходил на фланги. В конце первого тайма получил травму и был заменен на Мельгарехо.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. Отдал голевой пас Пашаличу, но в целом выглядел весьма посредственно. Упустил хороший шанс забить второй гол.

АНАНИДЗЕ — б/о.

БАКАЕВ — б/о.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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