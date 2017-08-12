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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,5. В пропущенном голе не виноват — его дезориентировал рикошет. Спас ЦСКА после опаснейшего удара Промеса на последних минутах.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Весьма удачно справлялся с Промесом, успевал подключаться к атакам. Стал участником спорного эпизода в первом тайме — некоторым болельщикам показалось, что Джикия сфолил на Фернандесе в штрафной.

ВАСИН — 5,0. Большую часть игры действовал надежно, но допустил решающую ошибку в моменте с голом Пашалича — именно после потери Васина начала результативная атака «Спартака».

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. В первом тайме действовал без ошибок. К голу Пашалича непричастен. Имел шанс сравнять счет, но пробил головой выше ворот. Был заменен на Натхо по тактическим соображениям.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Был надежен. Голевой рикошет — несчастный случай.

ЩЕННИКОВ — 7,0. Большую часть матча был малоактивен в атаке, но в решающий момент оказался в нужном месте в нужное время и забил переломный гол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 1:1 83' Георгий Щенников <a href="https://twitter.com/GShchennikov42">@GShchennikov42</a> <a href="https://t.co/6H6eS9rJBs">pic.twitter.com/6H6eS9rJBs</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896407677068341254">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВЕРНБЛУМ — 5,5. Несколько раз упускал Пашалича в центре поля. Возможно, должен был преследовать хорвата в моменте с пропущенным голом.

ГОЛОВИН — 8,0. Провел великолепный матч. Смело брал игру на себя, здорово проходил центр поля за счет дриблинга, опасно бил по воротам. Сделал все для того, чтобы Щенников забил свой гол.

ДЗАГОЕВ — 6,5. Имел два прекрасных момента в первом тайме, но забить не смог. Здорово разгонял атаки ЦСКА, но результативных баллов не набрал.

ВИТИНЬЮ — 7,0. Бразилец выглядел не так уверенно, как Головин и Дзагоев, но в итоге стал главным героем матча. Его великолепный гол принес победу ЦСКА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 2:1 85' Витиньо <a href="https://twitter.com/11vittinnho">@11vittinnho</a> <a href="https://t.co/aRFrUhAQ6O">pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896407997479608321">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОЛАНАРЕ — 5,5. Неплохо действовал в подыгрыше, навязывал борьбу защитникам «Спартака», но опасных моментов не создавал. Был заменен на Чалова в начале второго тайма.

ЧАЛОВ — 6,0. Вышел на замену при счете 0:1 и помог ЦСКА одержать волевую победу. Поучаствовал в комбинации, завершившейся голом Витинью, хотя тут вклад молодого нападающего был чисто символическим.

НАТХО — 6,0. Так же внес свой вклад в победу ЦСКА.

ИГНАШЕВИЧ — б/о.

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«СПАРТАК»

СЕЛИХОВ — 5,5. В первом тайме выручил «Спартак» в моменте с опаснейшим ударом Дзагоева из-за штрафной. Имел все шансы отразить удар Витинью, но сделать это не сумел.

ПЕТКОВИЧ — 4,0. Пытался подключаться к атакам, но не слишком опасно. Допустил роковую ошибку в моменте с голом Щенникова.

ТАСКИ — 6,0. Провел неплохой матч. Хорошо страховал партнеров. В первом тайме зрелищно отобрал мяч у Витинью, когда бразилец пытался прорваться к воротам «Спартака» на дриблинге.

ДЖИКИЯ — 6,5. Несмотря на поражение, достоин высокой оценки. Не допустил ни единой ошибки, здорово боролся за мяч. Спас «Спартак» от неминуемого гола, когда Дзагоев бил по пустым воротам из штрафной.

КОМБАРОВ — 5,0. Был пассивен и в атаке и в обороне. Показательны действия Комбарова в моменте с голом Щенникова: защитник попался на финт Головина и сразу же выключился из игры, не стал преследовать армейца.

ФЕРНАНДУ — 6,0. Не всегда успевал за Дзагоевым, Головиным и Витинью в центре поля. В конце первого тайма нанес опасный удар по воротам ЦСКА, но Акинфеев выручил армейцев.

ГЛУШАКОВ — 6,0. В первом тайме отметился лишь одним неопасным ударом издали. После перерыва заметно прибавил — поучаствовал в голевой атаке, нанес несколько хороших ударов из-за штрафной, но отличиться не сумел.

САМЕДОВ — 5,0. Неплохо начал матч, но после пяти минут активности взял долгую паузу. Во втором тайме отметился неплохой комбинацией с Глушаковым и потом снова ушел в тень.

ПАШАЛИЧ — 6,0. Его игра оставила смешанные впечатления. В атаке действовал хорошо — открыл счет, имел еще как минимум один голевой момент. Однако в обороне был не так убедителен — часто упускал оппонентов, не смог остановить Головина в ситуации с первым голом ЦСКА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 0:1 48' Марио Пашалич <a href="https://t.co/11Vwcp4IM2">pic.twitter.com/11Vwcp4IM2</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/896396633730154496">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРОМЕС — 6,0. Большую часть первого тайма выглядел изолированным. В самом начале второго отдал ключевой пас в атаке, которая завершилась голом Пашалича, имел еще несколько моментов, но не реализовал их.

ЗЕ ЛУИШ — 6,0. Очень активно начал игру, но армейцы быстро нашли на него управу. В поисках мяча уходил на фланги. В конце первого тайма получил травму и был заменен на Мельгарехо.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. Отдал голевой пас Пашаличу, но в целом выглядел весьма посредственно. Упустил хороший шанс забить второй гол.

АНАНИДЗЕ — б/о.

БАКАЕВ — б/о.