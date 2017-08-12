Головину — 7,5 за суперигру в дерби ЦСКА — «Спартак»
«СЭ» детально разбирает дерби всея Руси.
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ЦСКА
АКИНФЕЕВ — 6,5. В пропущенном голе не виноват — его дезориентировал рикошет. Спас ЦСКА после опаснейшего удара Промеса на последних минутах.
МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Весьма удачно справлялся с Промесом, успевал подключаться к атакам. Стал участником спорного эпизода в первом тайме — некоторым болельщикам показалось, что Джикия сфолил на Фернандесе в штрафной.
ВАСИН — 5,0. Большую часть игры действовал надежно, но допустил решающую ошибку в моменте с голом Пашалича — именно после потери Васина начала результативная атака «Спартака».
А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. В первом тайме действовал без ошибок. К голу Пашалича непричастен. Имел шанс сравнять счет, но пробил головой выше ворот. Был заменен на Натхо по тактическим соображениям.
В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Был надежен. Голевой рикошет — несчастный случай.
ЩЕННИКОВ — 7,0. Большую часть матча был малоактивен в атаке, но в решающий момент оказался в нужном месте в нужное время и забил переломный гол.
ВЕРНБЛУМ — 5,5. Несколько раз упускал Пашалича в центре поля. Возможно, должен был преследовать хорвата в моменте с пропущенным голом.
ГОЛОВИН — 8,0. Провел великолепный матч. Смело брал игру на себя, здорово проходил центр поля за счет дриблинга, опасно бил по воротам. Сделал все для того, чтобы Щенников забил свой гол.
ДЗАГОЕВ — 6,5. Имел два прекрасных момента в первом тайме, но забить не смог. Здорово разгонял атаки ЦСКА, но результативных баллов не набрал.
ВИТИНЬЮ — 7,0. Бразилец выглядел не так уверенно, как Головин и Дзагоев, но в итоге стал главным героем матча. Его великолепный гол принес победу ЦСКА.
ОЛАНАРЕ — 5,5. Неплохо действовал в подыгрыше, навязывал борьбу защитникам «Спартака», но опасных моментов не создавал. Был заменен на Чалова в начале второго тайма.
ЧАЛОВ — 6,0. Вышел на замену при счете 0:1 и помог ЦСКА одержать волевую победу. Поучаствовал в комбинации, завершившейся голом Витинью, хотя тут вклад молодого нападающего был чисто символическим.
НАТХО — 6,0. Так же внес свой вклад в победу ЦСКА.
ИГНАШЕВИЧ — б/о.
«СПАРТАК»
СЕЛИХОВ — 5,5. В первом тайме выручил «Спартак» в моменте с опаснейшим ударом Дзагоева
ПЕТКОВИЧ — 4,0. Пытался подключаться к атакам, но не слишком опасно. Допустил роковую ошибку в моменте с голом Щенникова.
ТАСКИ — 6,0. Провел неплохой матч. Хорошо страховал партнеров. В первом тайме зрелищно отобрал мяч у Витинью, когда бразилец пытался прорваться к воротам «Спартака» на дриблинге.
ДЖИКИЯ — 6,5. Несмотря на поражение, достоин высокой оценки. Не допустил ни единой ошибки, здорово боролся за мяч. Спас «Спартак» от неминуемого гола, когда Дзагоев бил по пустым воротам из штрафной.
КОМБАРОВ — 5,0. Был пассивен и в атаке и в обороне. Показательны действия Комбарова в моменте с голом Щенникова: защитник попался на финт Головина и сразу же выключился из игры, не стал преследовать армейца.
ФЕРНАНДУ — 6,0. Не всегда успевал за Дзагоевым, Головиным и Витинью в центре поля. В конце первого тайма нанес опасный удар по воротам ЦСКА, но Акинфеев выручил армейцев.
ГЛУШАКОВ — 6,0. В первом тайме отметился лишь одним неопасным ударом издали. После перерыва заметно прибавил — поучаствовал в голевой атаке, нанес несколько хороших ударов
САМЕДОВ — 5,0. Неплохо начал матч, но после пяти минут активности взял долгую паузу. Во втором тайме отметился неплохой комбинацией с Глушаковым и потом снова ушел в тень.
ПАШАЛИЧ — 6,0. Его игра оставила смешанные впечатления. В атаке действовал хорошо — открыл счет, имел еще как минимум один голевой момент. Однако в обороне был не так убедителен — часто упускал оппонентов, не смог остановить Головина в ситуации с первым голом ЦСКА.
ПРОМЕС — 6,0. Большую часть первого тайма выглядел изолированным. В самом начале второго отдал ключевой пас в атаке, которая завершилась голом Пашалича, имел еще несколько моментов, но не реализовал их.
ЗЕ ЛУИШ — 6,0. Очень активно начал игру, но армейцы быстро нашли на него управу. В поисках мяча уходил на фланги. В конце первого тайма получил травму и был заменен на Мельгарехо.
МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. Отдал голевой пас Пашаличу, но в целом выглядел весьма посредственно. Упустил хороший шанс забить второй гол.
АНАНИДЗЕ — б/о.
БАКАЕВ — б/о.
|12.08.2017 17:30
|Зрители 24000
|основной раунд: 6-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
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