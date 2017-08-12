Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30665875/
12 августа 2017, 20:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера заявил, что вратари ФК «Спартак» Селихов и Ребров равны по уровню

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вратарь «Спартака» Александр Селихов не испытывал неуверенности в себе в матче шестого тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), его уровень соответствует другому голкиперу красно-белых Артему Реброву. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Каррера заявил что вратари ФК Спартак Селихов и Ребров равны по уровню - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась в субботу в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Спартаковцы вели 1:0 до 83-й минуты, но затем пропустили два мяча. 23-летний Селихов вышел в стартовом составе «Спартака» во второй раз подряд, ранее основным вратарем красно-белых был 33-летний Ребров.

«Не считаю, что Селихов был неуверен в себе. У нас два равных вратаря, которые борются за место первого», — сказал Каррера.

Итальянский специалист отметил, что, помимо заключительных шести минут матча, «ничего предъявить» подопечным не может. «Мне не кажется, что после чемпионского сезона у нас нет эмоций, команда отдается игре», — отметил он.

На вопрос, по какой причине в концовке матча был заменен бразильский полузащитник Фернандо, Каррера ответил: «С ним все хорошо. Его замена на Джано — тактическая».

«Спартак» находится на восьмом месте в чемпионате России, в шести матчах набрав восемь очков. В седьмом туре красно-белые дома сыграют с московским «Локомотивом», встреча состоится 12 августа.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не реализовал около двух тысяч билетов на матч шестого тура чемпионата России против «Спартака». Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Еще 7 новостей  Все новости

Клишина: рада серебру ЧМ, но обидно, что получилось сделать это под нейтральным флагом

Бабаев: ЦСКА было важно победить "Спартак" после поражений от "Рубина" и "Локомотива"

Россиянин Пригода победил на дистанции 200 м брассом на этапе КМ по плаванию

Десятиборец Шкуренев надеется, что травма, вынудившая его сняться с ЧМ, не такая серьезная