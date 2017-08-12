Каррера заявил, что вратари ФК «Спартак» Селихов и Ребров равны по уровню
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вратарь «Спартака» Александр Селихов не испытывал неуверенности в себе в матче шестого тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), его уровень соответствует другому голкиперу красно-белых Артему Реброву. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
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Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась в субботу в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Спартаковцы вели 1:0 до 83-й минуты, но затем пропустили два мяча. 23-летний Селихов вышел в стартовом составе «Спартака» во второй раз подряд, ранее основным вратарем красно-белых был 33-летний Ребров.
«Не считаю, что Селихов был неуверен в себе. У нас два равных вратаря, которые борются за место первого», — сказал Каррера.
Итальянский специалист отметил, что, помимо заключительных шести минут матча, «ничего предъявить» подопечным не может. «Мне не кажется, что после чемпионского сезона у нас нет эмоций, команда отдается игре», — отметил он.
На вопрос, по какой причине в концовке матча был заменен бразильский полузащитник Фернандо, Каррера ответил: «С ним все хорошо. Его замена на Джано — тактическая».
«Спартак» находится на восьмом месте в чемпионате России, в шести матчах набрав восемь очков. В седьмом туре красно-белые дома сыграют с московским «Локомотивом», встреча состоится 12 августа.
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не реализовал около двух тысяч билетов на матч шестого тура чемпионата России против «Спартака». Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.