Каррера заявил, что вратари ФК «Спартак» Селихов и Ребров равны по уровню

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Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась в субботу в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Спартаковцы вели 1:0 до 83-й минуты, но затем пропустили два мяча. 23-летний Селихов вышел в стартовом составе «Спартака» во второй раз подряд, ранее основным вратарем красно-белых был 33-летний Ребров.

«Не считаю, что Селихов был неуверен в себе. У нас два равных вратаря, которые борются за место первого», — сказал Каррера.

Итальянский специалист отметил, что, помимо заключительных шести минут матча, «ничего предъявить» подопечным не может. «Мне не кажется, что после чемпионского сезона у нас нет эмоций, команда отдается игре», — отметил он.

На вопрос, по какой причине в концовке матча был заменен бразильский полузащитник Фернандо, Каррера ответил: «С ним все хорошо. Его замена на Джано — тактическая».