Зе Луиш в матче с ЦСКА получил повреждение задней поверхности бедра

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Встреча состоялась в субботу в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». «Спартак» вел 1:0 до 83-й минуты, но затем пропустил два мяча. Зе Луиш попросил замену в первом тайме, вместо него на поле на 37-й минуте вышел парагваец Лоренсо Мельгарехо.

«У Зе Луиша проблемы с задней поверхностью бедра. Насколько серьезна травма, мы поймем завтра после медицинского обследования», — сказал Каррера.