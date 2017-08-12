Зе Луиш в матче с ЦСКА получил повреждение задней поверхности бедра
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш в матче шестого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (1:2) попросил замену
из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
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Встреча состоялась в субботу в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». «Спартак» вел 1:0 до 83-й минуты, но затем пропустил два мяча. Зе Луиш попросил замену в первом тайме, вместо него на поле на 37-й минуте вышел парагваец Лоренсо Мельгарехо.
«У Зе Луиша проблемы с задней поверхностью бедра. Насколько серьезна травма, мы поймем завтра после медицинского обследования», — сказал Каррера.
«Спартак» находится на восьмом месте в чемпионате России, в шести матчах набрав восемь очков. В седьмом туре
|12.08.2017 17:30
|Зрители 24000
|основной раунд: 6-й тур
|Арена ЦСКА
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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