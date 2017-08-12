Гончаренко: ЦСКА перевернул игру со «Спартаком» благодаря Головину

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ЦСКА в субботу одержал волевую победу над «Спартаком» в матче шестого тура чемпионата России. Счет на 48-й минуте открыл полузащитник красно-белых Марио Пашалич, арендованный в летнее трансферное окно у лондонского «Челси». На 83-й минуте счет сравнял защитник ЦСКА Георгий Щенников с передачи полузащитника Головина. Победу армейцам принес форвард Витиньо (85).

«За счет Головина перевернули игру, его действия стали решающими при первом забитом голе, — отметил Гончаренко. — Когда мы проигрывали, то нельзя было поверить в окончательный результат, но мы не заслуживали поражения. Конечно, игроки держали в голове домашние поражения в чемпионате России от «Локомотива» и «Рубина».

По мнению Гончаренко, от Головина стоит в каждом матче ждать хорошей игры. «Он хорошо готов, и в каждой игре можно требовать от него подобных действий. Щенников должен всегда подключаться в атаку, это грозное оружие, таким образом у нас работают два фланга. Алексей Березуцкий [на 69-й минуте] был заменен, потому что не было смысла его держать, учитывая невысокого Лоренсо Мельгарехо, вот с “Рубином” нам требовались высокие защитники из-за габаритного Жонатаса», — отметил тренер.

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. «Спартак» расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским «Локомотивом», ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 12 августа.