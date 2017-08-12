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12 августа 2017, 20:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гончаренко: ЦСКА перевернул игру со «Спартаком» благодаря Головину

ТАСС, 12 августа. Действия футболиста ЦСКА Александра Головина в моменте с первым забитым голом армейцев перевернули игру со «Спартаком». Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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ЦСКА в субботу одержал волевую победу над «Спартаком» в матче шестого тура чемпионата России. Счет на 48-й минуте открыл полузащитник красно-белых Марио Пашалич, арендованный в летнее трансферное окно у лондонского «Челси». На 83-й минуте счет сравнял защитник ЦСКА Георгий Щенников с передачи полузащитника Головина. Победу армейцам принес форвард Витиньо (85).

«За счет Головина перевернули игру, его действия стали решающими при первом забитом голе, — отметил Гончаренко. — Когда мы проигрывали, то нельзя было поверить в окончательный результат, но мы не заслуживали поражения. Конечно, игроки держали в голове домашние поражения в чемпионате России от «Локомотива» и «Рубина».

По мнению Гончаренко, от Головина стоит в каждом матче ждать хорошей игры. «Он хорошо готов, и в каждой игре можно требовать от него подобных действий. Щенников должен всегда подключаться в атаку, это грозное оружие, таким образом у нас работают два фланга. Алексей Березуцкий [на 69-й минуте] был заменен, потому что не было смысла его держать, учитывая невысокого Лоренсо Мельгарехо, вот с “Рубином” нам требовались высокие защитники из-за габаритного Жонатаса», — отметил тренер.

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. «Спартак» расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским «Локомотивом», ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 12 августа.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Зе Луиш в матче с ЦСКА получил повреждение задней поверхности бедра

Зе Луиш в матче с ЦСКА получил повреждение задней поверхности бедра

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш в матче шестого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (1:2) попросил замену из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
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