ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче чемпионата России

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Счет на 48-й минуте открыл полузащитник красно-белых Марио Пашалич, арендованный в летнее трансферное окно у лондонского «Челси». На 83-й минуте счет сравнял защитник ЦСКА Георгий Щенников. Победу армейцам принес форвард Витиньо (85).

Первый символический удар по мячу в матче нанес трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Питтсбурга» хоккеист Евгений Малкин.

Игра с ЦСКА стала 193-й в «Спартаке» для защитника Дмитрия Комбарова, по этому показателю он обогнал Андрея Тихонова и вышел на второе место по общему числу игр за красно-белых, лидер — Егор Титов (324). Для полузащитника Понтуса Вернблума игра с «Спартаком» стала 150-й в составе армейцев.

ЦСКА и «Спартак» провели 183-й очный матч в истории, ЦСКА победил в 68-й раз, «Спартак» выигрывал 79 раз, 36 встреч завершились вничью. В предыдущем сезоне красно-белые обыграли армейцев в обоих матчах со счетом 3:1 и 2:1 соответственно.

ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. «Спартак» расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским «Локомотивом», ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 12 августа.