«Зенит» объявил о переходе футболиста Жулиано в «Фенербахче»

«Зенит» благодарит Жулиано за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов, — говорится в сообщении.

Ранее турецкий портал Fanatik сообщал, что «Фенербахче» арендует 27-летнего бразильца на один сезон за €1 млн. Также клуб будет обладать правом выкупа игрока за €6 млн.

Жулиано перешел в «Зенит» из бразильского «Гремио» в июле 2016 года. За «Зенит» полузащитник провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач. Жулиано стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17 по системе «гол+пас» (8+6).

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