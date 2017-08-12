Футболисты «Локомотива» проиграли «Тосно» в матче молодежного первенства
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Московский «Локомотив» проиграл «Тосно» из Ленинградской области в матче шестого тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Тосно». В составе победителей голы забили Никита Шумейко (11-я минута), Евгений Сенин (30), Илья Васильев (63, с пенальти) и Юрий Ярцев (90). У «Локомотива» отличились Алексей Миронов (15) и Александр Долгов (70, с пенальти).
Матч основных составов «Локомотива» и «Тосно» состоится в воскресенье.
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