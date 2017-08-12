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12 августа 2017, 19:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны составы «Анжи» и «Динамо» на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги.

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибель, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Карасёв, Данченко, Маркелов, Яковлев, Лескано.

Запасные: Будаков, Шлеев, Полуяхтов, Багаев, Тетрашвили, Хадарцев, Гулиев, Липартия, Мамтов, Базелюк, Долгов.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Темников, Ташаев, Сов, Луценко, Бечирай, Панченко.

Запасные: Нарубин, Лещук, Белоруков, Морозов, Шуньич, Калугин, Соснин, Сапета, Зотов, Катрич, Кузьмин, Вандерсон.

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