«Ростов» разгромил «Уфу» и сравнялся по очкам с «Зенитом» и «Локомотивом»
В матче шестого тура российской
Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле «Ростов».
Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Все голы в этой встрече пришлись на второй тайм. Счёт в матче открыли хозяева после красивого дальнего удара слёту в исполнении Ондржея Ванека, однако «Ростов» сравнял уже через две минуты, а затем ещё и оформил уверенную победу. В составе гостей дубль на свой счёт записал Тимофей Калачёв, забивший один из мячей с пенальти, а ещё по голу в активе Александра Гацкана и Михи Мевли.
«Ростов» набрал 13 очко и сравнялся по этому показателю с лидерами чемпионата «Зенитом» и «Локомотивом», у которых по матчу в запасе. «Уфа» (9) располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ.
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