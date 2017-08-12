«Ростов» разгромил «Уфу» и сравнялся по очкам с «Зенитом» и «Локомотивом»

Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 6, 12.08.2017, 15:00 1:4 Уфа Ростов

Все голы в этой встрече пришлись на второй тайм. Счёт в матче открыли хозяева после красивого дальнего удара слёту в исполнении Ондржея Ванека, однако «Ростов» сравнял уже через две минуты, а затем ещё и оформил уверенную победу. В составе гостей дубль на свой счёт записал Тимофей Калачёв, забивший один из мячей с пенальти, а ещё по голу в активе Александра Гацкана и Михи Мевли.

«Ростов» набрал 13 очко и сравнялся по этому показателю с лидерами чемпионата «Зенитом» и «Локомотивом», у которых по матчу в запасе. «Уфа» (9) располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ.