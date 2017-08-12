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12 августа 2017, 16:46 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Рубин» может вернуть Наваса и Бухарова

«Рубин» рассчитывает на возвращение в команду защитника Сесара Наваса.

Рубин рассчитывает на возвращение в команду защитника <span class=error>Сесара</span> <span class=error>Наваса</span>. Увеличить
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Испанский игрок должен определиться со своим будущим 21 августа, когда станут известны результаты операции его отца, но, судя по всему, в семье футболиста позитивный настрой.

Кроме того, в «Рубин» может перейти нападающий «Ростова» Александр Бухаров. Вероятно, он заменит Жонатаса, игрой которого в клубе в целом не очень довольны.

Сообщается, что интерес к Бухарову также проявляет «Краснодар». Сам форвард, скорее всего, будет ждать предложения из Казани. При этом за трансфер Бухарова клуб будет вынужден заплатить ростовчанам компенсацию — в соглашении нет опции расторжения.

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