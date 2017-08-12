Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 6, 12.08.2017, 17:30 -:- ЦСКА Спартак М

В стартовом составе с первых минут на поле выйдут Денис Глушаков и Марио Пашалич, а место в воротах займёт Александр Селихов.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Зе Луиш.

Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.