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12 августа 2017, 16:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Селихов, Глушаков и Пашалич — в стартовом составе «Спартака» на дерби с ЦСКА

Стал известен стартовый состав «Спартака» на гостевой матч шестого тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня.

Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В стартовом составе с первых минут на поле выйдут Денис Глушаков и Марио Пашалич, а место в воротах займёт Александр Селихов.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Зе Луиш.

Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

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