Селихов, Глушаков и Пашалич — в стартовом составе «Спартака» на дерби с ЦСКА
Стал известен стартовый состав «Спартака» на гостевой матч шестого тура российской
Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня.
Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
В стартовом составе с первых минут на поле выйдут Денис Глушаков и Марио Пашалич, а место в воротах займёт Александр Селихов.
«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Зе Луиш.
Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
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