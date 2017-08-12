ЦСКА — «Спартак»: Акинфеев и Оланаре выйдут в стартовом составе
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура российской
Премьер-Лиги со «Спартаком».
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Голкипер и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев, пропустивший
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
Начало — в 17:30 мск.
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