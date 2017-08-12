Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30664572/
12 августа 2017, 16:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА — «Спартак»: Акинфеев и Оланаре выйдут в стартовом составе

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> со Спартаком. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голкипер и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев, пропустивший из-за проблем с коленом два предыдущих матча РФПЛ, выйдет на поле с первых минут. Также в стартовом составе у красно-синих выйдет нападающий Аарон Оланаре.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

Начало — в 17:30 мск.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?