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Голкипер и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев, пропустивший из-за проблем с коленом два предыдущих матча РФПЛ, выйдет на поле с первых минут. Также в стартовом составе у красно-синих выйдет нападающий Аарон Оланаре.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

Начало — в 17:30 мск.