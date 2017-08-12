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12 августа 2017, 16:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: Победа в дерби со «Спартаком» особенно желанна для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 6-го тура РФПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня.

Главный тренер ЦСКА Виктор <span class=error>Гончаренко</span> поделился ожиданиями от матча 6-го тура <span class=error>РФПЛ</span> со Спартаком который состоится сегодня. Увеличить
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«Разумеется уже успели почувствовать, что дерби со «Спартаком» — это особенный матч. Дуэль принципиальных соперников, историческое противостояние, суть которого можно прочувствовать лишь в том случае, когда сам был его участником. ЦСКА — «Спартак» — это всегда интересно и привлекательно, здесь не надо ничего объяснять. В то же время, следует понимать, что в матче со «Спартаком», как и в любом другом, разыгрывается три очка. Речь о том, что команде нужно с полной ответственностью относиться ко всем поединкам.

Ситуацию всегда надо оценивать глобально. Кто знает, как бы развернулась ситуация на финише прошлого сезона, набери мы очки в том апрельском дерби со «Спартаком»? Может, если бы обыграли «Спартак», то потом не смогли бы победить, скажем, в Казани. Прекрасно понимаю, что с эмоциональной точки зрения успех в матче со спартаковцами очень важен — и для команды, и для болельщиков. Победа в дерби особенно желанна, но впереди нас ждут и другие игры, которые необходимо провести успешно, — приводятся слова Гончаренко в предматчевой программке к игре ЦСКА со «Спартаком».

Начало встречи — в 17:30 мск.

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