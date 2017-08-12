Киевские и одесские фанаты подрались из-за отношений со «Спартаком»

По информации издания, три года назад футбольные ультрас Украины объявили бессрочное перемирие.

Однако вечером 11 августа возле стадиона «Олимпийский» произошла массовая драка фанатов, которую пришлось разгонять полиции.

Отмечается, что на минувшей неделе киевские фанаты решили объявить войну одесситам, потому что те якобы продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими фанатами «Спартака».