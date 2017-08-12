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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30664488/
12 августа 2017, 15:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Киевские и одесские фанаты подрались из-за отношений со «Спартаком»

Киевские и одесские фанаты устроили массовую драку возле стадиона «Олимпийский» в центре Киева, сообщает LB.ua.

По информации издания, три года назад футбольные ультрас Украины объявили бессрочное перемирие.

Однако вечером 11 августа возле стадиона «Олимпийский» произошла массовая драка фанатов, которую пришлось разгонять полиции.

Отмечается, что на минувшей неделе киевские фанаты решили объявить войну одесситам, потому что те якобы продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими фанатами «Спартака».

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