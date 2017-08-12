Игрок ЦСКА назвал матч против «Спартака» 90-минутной дракой

Матч ЦСКА — «Спартак» станет центральным в шестом туре чемпионате России. Вернблум перед игрой рассказал, что главной ударной силой в «Спартаке» считает Квинси Промеса. «Это игрок очень высокого класса, и здесь дело во многом обстоит так: если другой команде удаётся выключить его из игры, добиться победы ей бывает гораздо легче, чем в том случае, когда Промес делает на поле что хочет. С другой стороны, ни в коем случае не собираюсь говорить, что угроза может исходить только от него, в “Спартаке” предостаточно квалифицированных футболистов», — цитирует Вернблума официальный сайт ЦСКА.

Также швед вспомнил о конфликте с бывшим полузащитником «Спартака» Эйденом Макгиди, случившемся во время одного из прошлых дерби. Вернблум сравнил футбол в матчах со «Спартаком с дракой. «Макгиди точно не назовёшь одним из моих лучших друзей (смеется). Футбол в дерби — это и есть девяностоминутная драка. Но я сразу сказал, что для меня та история закончилась с финальным свистком. Когда ты на поле, делаешь для победы своей команды всё, что только можешь. А так я вполне хороший парень», — заключил Вернблум.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в 17:30 по московскому времени. Встреча станет первым дерби с апреля 2017 года — тогда «Спартак» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1 на «ВТБ Арене» и почти гарантировал себе победу в чемпионате.

«Тот матч не слишком нам удался, но игра была совсем не такой, как на “Открытие Арене”. Преимуществом владели то мы, то они, в итоге всё могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Мелочи, отдельные эпизоды часто решают судьбу таких поединков. Итоговый результат, конечно же, сильно расстроил, и, как я уже сказал, прямо сейчас это послужит нам хорошим стимулом, чтобы реабилитироваться. Мы понимаем, как важна для наших болельщиков первая победа в дерби на родном стадионе и сделаем всё, чтобы её добиться», — рассказал Вернблум.