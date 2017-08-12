Масалитин: Акинфеев необходим ЦСКА, а Реброву был нужен отдых

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— К дерби обе команды подходят в не оптимальной форме. У ЦСКА два поражения на старте сезона от «Локомотива» и «Рубина», а «Спартак» крупно проиграл в Санкт-Петербурге «Зениту». Способны ли сегодня команды показать свой лучший футбол?

— Думаю, соперникам будет тяжело это сделать. Возможно, местами они и покажут свой уровень.

Что тревожит: ЦСКА на следующей неделе предстоит провести игру с «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов, да и «Спартаку» скоро светит выступление на групповом этапе. А команды далеки отсвоих лучших кондиций.

— Если учитывать финансовые проблемы армейцев, выход в групповой этап ЛЧ очень важен для команды Виктора Гончаренко. Будут ли стараться футболисты ЦСКА экономить силы в дерби перед еврокубковой встречей?

— На кону сейчас только игра ЦСКА — «Спартак». Все забывается. Команда будет играть в полную силу, если только одна сторона не добьется серьезного преимущества над другой.

— Вратарь «Спартака» Артем Ребров остался на скамейке запасных в матче с тульским «Арсеналом». Как вы считаете, пошел ли ему на пользу отдых перед дерби?

— Конечно, отдых был необходим.

Ребров, возможно, переосмыслил свою игру, осознал, где допустил ошибки, почувствовал уверенность. Передышка пошла ему на пользу.

— У ЦСКА тоже не все в порядке с позицией первого номера. Имевший проблемы с коленом Игорь Акинфеев пропустил встречи с «Рубином» и «Тосно», а Илья Помазун пока неубедителен. Должен ли Акинфеев выйти на поле, рискуя усугубить повреждение?

— Если здоровье позволит играть в полную силу, он выйдет.

Акинфеев необходим ЦСКА. Оборона не чувствует свои ворота в безопасности, когда в воротах Помазун. А когда выходит Акинфеев, — он лидер — своей игрой он дает уверенность защите ЦСКА.

— В матче с «Зенитом» спартаковец Луиз Адриано получил двухматчевую дисквалификацию после стычки Игорем Смольниковым. Сильно ли отразится его отсутствие на нападении клуба?

— Это снизит агрессию «Спартака» впереди. Он хороший нападающий, забивной, может отдать пас.

Но у красно-белых в атаке еще присутствуют Зе Луиш, Квинси Промес. Есть возможность для маневра, которой, кстати, нет у ЦСКА.

— Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА. А кто ваш фаворит?

— В дерби никогда не бывает фаворитов. Даже когда команды занимают первое и последнее места.

А так, в лучшем положении сейчас находится «Спартак». Команда более сбалансированная. Есть варианты для усиления игры.

Этого сейчас не хватает ЦСКА. Клуб не показывает той игры на старте сезона, благодаря которой они могли бороться за чемпионство. Из того, что мне удалось увидеть, команда играет 20−25 минут. Возьмем матч с «Рубином»: команда включила скорости, начала играть нестандартно, мяч быстрее двигался. ЦСКА смог забить гол, но, к сожалению, продолжения не последовало.

— Сумели ли футболисты «Спартака» преодолеть психологические трудности после чувствительного поражения от «Зенита»?