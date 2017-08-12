Валера, верим? Карпин возглавит «Анжи» после матча с «Динамо»

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ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ну что же, дождались. Валерий Карпин возвращается в премьер-лигу. Правда, столь триумфальное возвращение в российский чемпионат с уходом с «Матч ТВ» я бы не стал. Все-таки, здесь не тренер нашел работу, а работа нашла Карпина.

У Александра Григоряна в «Анжи» как-то не клеится. Команда на флажке прошлого сезона спаслась от вылета в ФНЛ, а в этом году себя, видимо, пока не нашла. И состав вроде бы неплохой, и календарь способствовал более успешному старту (0 очков в матчах с «Ростовом» и «СКА-Хабаровском»).

Рассуждать о перспективах Карпина в премьер-лиге необычайно сложно. Да, в «Спартаке» Валерий Георгиевич работал неплохо (два серебра), однако в командах со скромными возможностями себя показал плохо: что в испанской «Мальорке», что у нас в первой лиге у руля армавирского «Торпедо».

И тут либо Карпин заложник своего образа — дорогого и чуть надменного тренера столичных клубов, а также топового аналитика на отечественном спортивном телевидении. Его привыкли слушать, ему привыкли много и долго доверять, а значит, работать в позиции догоняющего Карпин не привык. Опять же, это доказывает его недавний опыт в маленьких клубах.

СТОЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР В ПРОВИНЦИИ?

Есть такое понятие, как провинциальный тренер. Такой специалист априори не готов к пристальному вниманию со стороны СМИ, топ-игроков в его командах немного, ибо вступить в конфронтацию с ними это плевое дело, но результат при этом все-таки есть.

А Карпин, скорее, антагонист — он, если хотите, столичный тренер. Много и ярко где поигравший, знающий себе цену. И знающий цену словам, сказанным на публике. Поэтому и немногословен на послематчевых пресс-конференциях.

Рискну предположить, что Валерий очень хочется вернуться в число перспективных российских тренеров. Пока он отметал предложения от аутсайдеров и тотально разбирал тактические новинки очередного тура РФПЛ, его в вышеуказанной номинации здорово обскакали Игорь Шалимов и Сергей Семак, а за Леонидом Слуцким и вовсе теперь не угнаться: он улетел в британский космос.

Не раз и не два Карпин аргументировал отказы провинциальным клубам их невозможностью гарантировать адекватную поддержку. Стратегическую, кадровую и финансовую. Возможно, в Махачкале ему это все пообещали, ведь, посудите сами, «Анжи», хоть уже и не такой богатый, но все-таки стабильный: пришли на постоянной и арендной основе Армаш, Лескано, Полуяхтов, Афонин, Базелюк, Маркелов и другие. Команда живет по средствам, но зато стабильно.

ПУТЬ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Осман Кадиев не обещал и, наверное, не пообещает золотых гор ни приглашенным игрокам, ни тренерам. Зато он может пообещать разумный подход к планированию бюджета без перекоса в ту или иную сторону и площадку для профессионального роста. Что футболистам, что специалистам этот подход по душе.

Подводя итог, можно сказать, что Валерий Карпин все-таки решил вернуться. Пойдя при этом по пути наименьшего сопротивления. Больше не нужно грустить в ожидании большого контракта от именитого клуба. Поумерив пыл, но не амбиции, Карпин заходит на второй круг.

И если раньше, в «Спартаке», он начинал свой тренерский путь сверху (Москва, болельщики, бренд, бюджет), то теперь ему предстоит тяжелый, но не менее захватывающий старт снизу (Махачкала, скромные возможности, позиция аутсайдера).

Так что же, Валера, верим?