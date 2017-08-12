Валера, верим? Карпин возглавит «Анжи» после матча с «Динамо»
Сегодня стало известно, что Валерий Карпин с большой долей вероятности возглавит махачкалинский «Анжи» после матча 6-го тура РФПЛ против «Динамо».
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ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ну что же, дождались. Валерий Карпин возвращается в
У Александра Григоряна в «Анжи»
Рассуждать о перспективах Карпина в
И тут либо Карпин заложник своего образа — дорогого и чуть надменного тренера столичных клубов, а также топового аналитика на отечественном спортивном телевидении. Его привыкли слушать, ему привыкли много и долго доверять, а значит, работать в позиции догоняющего Карпин не привык. Опять же, это доказывает его недавний опыт в маленьких клубах.
СТОЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР В ПРОВИНЦИИ?
Есть такое понятие, как провинциальный тренер. Такой специалист априори не готов к пристальному вниманию со стороны СМИ,
А Карпин, скорее, антагонист — он, если хотите, столичный тренер. Много и ярко где поигравший, знающий себе цену. И знающий цену словам, сказанным на публике. Поэтому и немногословен на послематчевых
Рискну предположить, что Валерий очень хочется вернуться в число перспективных российских тренеров. Пока он отметал предложения от аутсайдеров и тотально разбирал тактические новинки очередного тура РФПЛ, его в вышеуказанной номинации здорово обскакали Игорь Шалимов и Сергей Семак, а за Леонидом Слуцким и вовсе теперь не угнаться: он улетел в британский космос.
Не раз и не два Карпин аргументировал отказы провинциальным клубам их невозможностью гарантировать адекватную поддержку. Стратегическую, кадровую и финансовую. Возможно, в Махачкале ему это все пообещали, ведь, посудите сами, «Анжи», хоть уже и не такой богатый, но
ПУТЬ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Осман Кадиев не обещал и, наверное, не пообещает золотых гор ни приглашенным игрокам, ни тренерам. Зато он может пообещать разумный подход к планированию бюджета без перекоса в ту или иную сторону и площадку для профессионального роста. Что футболистам, что специалистам этот подход по душе.
Подводя итог, можно сказать, что Валерий Карпин
И если раньше, в «Спартаке», он начинал свой тренерский путь сверху (Москва, болельщики, бренд, бюджет), то теперь ему предстоит тяжелый, но не менее захватывающий старт снизу (Махачкала, скромные возможности, позиция аутсайдера).
Так что же, Валера, верим?
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