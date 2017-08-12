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12 августа 2017, 15:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА vs «Спартак». Чей состав дороже

В субботу в центральном матче 6-го тура премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Спартак».

СЭ сравнил стоимость ориентировочных стартов двух команд. Увеличить
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Перед поединком «СЭ» сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов двух команд.

«Первые одиннадцать» красно-синих оцениваются transfermarkt.de в 63,95 миллиона евро. Наибольшая трансферная цена по данным специализированного портала у защитника Мариу Фернандеса (16 миллионов), хавбека Алана Дзагоева (13) и вратаря Игоря Акинфеева (11). Напомним, вопрос об участии голкипера в дерби будет решен непосредственно перед началом игры.

Ориентировочный стартовый состав красно-белых, по данным transfermarkt.de, оценивается в 70,9 миллиона евро. Наибольшая трансферная цена у форварда Квинси Промесса (20 миллионов), а также хавбеков Фернанду (14), Марио Пашалича (8) и Дениса Глушакова (7).

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в субботу, 12 августа, на «Арене ЦСКА». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

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