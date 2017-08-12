ЦСКА vs «Спартак». Чей состав дороже
В субботу в центральном матче 6-го тура
премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Спартак».
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Перед поединком «СЭ» сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов двух команд.
«Первые одиннадцать»
Ориентировочный стартовый состав
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в субботу, 12 августа, на «Арене ЦСКА». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.
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