«Спартак» поздравил с днём рождения технического директора клуба Гераскина

«ФК “Спартак-Москва” от всей души поздравляет Юхана Александровича с днём рождения, желает ему счастья, крепкого здоровья и успехов в работе на благо нашей команды!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте действующих чемпионов России.

Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям!