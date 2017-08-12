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12 августа 2017, 14:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» поздравил с днём рождения технического директора клуба Гераскина

Сегодня исполняется 28 лет техническому директору московского «Спартака» Юхану Гераскину.

«ФК “Спартак-Москва” от всей души поздравляет Юхана Александровича с днём рождения, желает ему счастья, крепкого здоровья и успехов в работе на благо нашей команды!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте действующих чемпионов России.

Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям!

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