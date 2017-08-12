«Спартак» поздравил с днём рождения технического директора клуба Гераскина
Сегодня исполняется 28 лет техническому директору московского «Спартака» Юхану Гераскину.
«ФК “Спартак-Москва” от всей души поздравляет Юхана Александровича с днём рождения, желает ему счастья, крепкого здоровья и успехов в работе на благо нашей команды!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте действующих чемпионов России.
Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям!
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