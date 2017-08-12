Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова»
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 6-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Думбия, Маер, Дядюн.
Начало — в 15:00 мск.
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