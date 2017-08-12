Вторым стал нападающий Зе Луиш. Третье место у полузащитника Квинси Промеса.

22-летний хорват, арендованный «Спартаком» у «Челси», отметился голевой передачей на Промеса в эпизоде с первым голом.

Напомним, что «Спартак» на своём поле победил «Арсенал» со счётом 2:0, а Пашалич провёл на поле все 90 минут.