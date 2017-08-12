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12 августа 2017, 13:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Пашалич — лучший игрок «Спартака» в матче с «Арсеналом» по версии болельщиков

Лучшим игроком «Спартака» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» болельщики красно-белых признали полузащитника Марио Пашалича, дебютировавшего в стартовом составе красно-белых, сообщает сайт «Фратрии».

Вторым стал нападающий Зе Луиш. Третье место у полузащитника Квинси Промеса.

22-летний хорват, арендованный «Спартаком» у «Челси», отметился голевой передачей на Промеса в эпизоде с первым голом.

Напомним, что «Спартак» на своём поле победил «Арсенал» со счётом 2:0, а Пашалич провёл на поле все 90 минут.

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