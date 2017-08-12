ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года

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ЦСКА — «Спартак» («ВЭБ Арена», 17:30 мск).

«Спартак» играет на контрастах — как на поле, так и за его пределами. Например, футболисты с некоторых пор взяли негласный обет молчания. После матча почти никто не останавливается в смешанной зоне для комментариев журналистам, не объясняя причину отказа. Зато накануне дерби с ЦСКА красно-белый клуб неожиданно отворил двери Тарасовки и пригласил представителей СМИ на открытую тренировку. По словам представителей «Спартака», на такой акции настоял лично наставник Массимо Каррера. Якобы ему хотелось показать расположенность команды к коммуникации.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 6, 12.08.2017, 17:30 -:- ЦСКА Спартак М

На вопросы репортеров, однако, итальянский специалист отвечал односложно и без видимого удовольствия.

Из его выступления стало известно, что главная ударная сила красно-белых Зе Луиш, досрочно завершивший тренировку, получил ушиб, но сможет сыграть с ЦСКА.

Каррера также пообещал изменения в составе, но не стал конкретизировать свои задумки. Пока остается загадкой, вернется ли в ворота Артем Ребров.

«Армейцы демонстрируют хороший футбол. У них сильная команда, заслуживающая уважения, — речь тренера не поражала откровениями. — Мы знаем сильные и слабые стороны соперника, будем стараться их использовать».

По словам Карреры, он никогда не готовит предматчевое выступление в раздевалке заранее. Каждая его установка происходит спонтанно.

Итальянец не смог предоставить новую информацию по переходам в «Спартак» аргентинца Эсекьеля Гарая и бразильца Луана, зато анонсировал не менее любопытный трансфер.

Отныне с москвичами будет работать тактик-аналитик из Швейцарии Жан-Пьер Джероза. Этот специалист, как пояснил Каррера, займется аналитической работой и станет предоставлять тренерскому штабу данные для подготовки к матчам Лиги чемпионов.

В разные годы Джероза сотрудничал с итальянским тренером Джованни Трапаттони и швейцарским «Базелем».

Против ЦСКА точно не сыграют трое спартаковцев. Юный полузащитник Артем Тимофеев выбыл из строя по причине тяжелой травмы колена, присоединившись в лазарете к восстанавливающемуся после похожего повреждения Роману Зобнину. А бразильцу Луису Адриано предстоит отбыть второй матч дисквалификации за стычку с Игорем Смольниковым в Питере.

После пяти состоявшихся туров РФПЛ ЦСКА и «Спартак» занимают лишь шестое и восьмое места, набрав девять и восемь очков. Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко не считает проблемой плотный график команды в августе и называет разумным применение ротации кадров.

«Стараемся учитывать ситуацию и делать все необходимое, чтобы команда уверенно шла по турнирной дистанции и набирала как можно больше очков, — приводит слова белоруса официальный сайт армейцев. — В частности, понимаем, что в каких-то поединках может понадобиться перетасовка состава.

Как удалось сыграть несколько матчей «на ноль»?

Ничего особенного не происходило. Пообщались с игроками, определили моменты, которые впредь необходимо избегать. Команда у нас очень опытная, она легко управляема и способна правильно реагировать на ту или иную ситуацию.

У ЦСКА потерь нет, за сутки до дерби вместе со всеми тренировался в том числе Игорь Акинфеев, которого в двух последних турах подменял Илья Помазун.

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре, сумевший отличиться в предыдущем матче с «Тосно (2:1), выразил уверенность в победе над «Спартаком».

«Это будет большой матч, крупное дерби, — считает нигериец. — Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Я прислушивался к советам тренера, пытался сконцентрироваться и поднять свой уровень. Надеюсь, буду держать его на высокой планке. Гол — результат усердной работы».

К слову, «ВЭБ Арена», на которой состоится игра, в пятницу получила приз от столичного мэра Сергея Собянина в рамках празднования Дня строителя.

Армейцы победили в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения».

В минувшем сезона «Спартак» обыграл ЦСКА два раза (3:1 дома, 2:1 в гостях), что до этого случилось в сезоне-1999 (1:0, 4:0). Теперь красно-синие грезят убедительным реваншем. О самых знаменитых дерби в российской истории можно прочитать в пятничном материале «Газеты.Ru».

Обслуживать схватку доверено судейской бригаде во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. При нем команды еще не знали горечи поражений в Премьер-лиге: спартаковцы дважды победили, армейцы к двум выигрышам добавили ничью.

Порядок на месте проведения игры обеспечат 1600 сотрудников Росгвардии. Еще 250 бойцов СОБР и ОМОН будут находиться в резерве.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 6, 12.08.2017, 15:00 -:- Уфа Ростов

«Уфа» — «Ростов» («Нефтяник, 15:00 мск).

Для обеих команд старт сезона сложился успешно. Несмотря на уход Курбана Бердыева и многих игроков основного состава, «Ростов» после пяти туров идет на четвертой строчке в таблице, набрав десять очков.

Хотя стоит отметить, что соперники у команды Леонида Кучука были не самые сильные.

После ничьей в матче с «Уралом» и поражения от «Ахмата», «Ростов» одержал три победы с одинаковым счетом 1:0.

Девять очков были добыты в матчах с «Амкаром», «Анжи» и «Динамо» — первые две команды занимают 16-ю и 15-ю строчки в таблице, а москвичей все еще лихорадит после возвращения в элиту.

Также ровно идет и «Уфа». Команде, занимающей пятое место, удалось обойтись без поражений, однако побед у подопечных Сергея Семака меньше. После неожиданно результативного матча с «Ахматом» в четвертом туре (3:2), «Уфа» смогла увезти из Перми одно очко после встречи «Амкаром» (0:0). Матч имел шансы закончиться и поражением, но вратарь гостей Александр Беленов отразил 11-метровый удар в дебюте встречи.

«Ростов» действительно сильно изменился, от команды Бердыева мало что осталось, — цитирует полузащитника Ивана Облякова официальный сайт «Уфы». —.

Но, тем не менее, у них квалифицированный состав, они показывают содержательную игру, и с каждым туром будут только прибавлять.

Легко нам в любом случае не будет, но в РФПЛ со всеми сложно.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 6, 12.08.2017, 20:00 -:- Анжи Динамо М

«Анжи» — «Динамо» («Анжи Арена», 20:00 мск).

Игра в Каспийске может стать последней для Александра Григоряна в качестве наставника «Анжи». Руководство клуба, по слухам, крайне недовольно выступлением команды на старте чемпионата и предпоследним, 15-м местом на данный момент. В пяти турах махачкалинцы одержали одну победу (над замыкающим таблицу «Амкаром, 1:0) при четырех поражениях и разнице мячей 2:7. По слухам, уже после матча с «Динамо» Григоряна может сменить Валерий Карпин.

В субботу «Анжи» объявил о переходе опытного защитника Игоря Армаша на правах свободного агента. С игроком сборной Молдавии, с 2010 года выступавшим за краснодарскую «Кубань», заключен однолетний контракт.

«Считаю, имеющийся ресурс мы использовали не на все 100 процентов, — констатировал Григорян. — Многие забывают, что «Анжи» наполовину состоит из игроков ФНЛ. Я многим футболистам давал шанс поработать в Премьер-лиге.

Как тренер я ошибался, но футболисты должны этот шанс использовать. У них, в отличие от меня, нет еще 20−30 лет, чтобы вернуться наверх.

«Динамо» тоже переживает не простой период. После гостевого поражения от «Ростова» генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев выступил с официальным заявлением. По его мнению, на результатах команды негативно сказываются судейские ошибки.

«Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой, — говорится в обращении Муравьева на официальном сайте клуба. — К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» — «Динамо» с назначением пенальти в наши ворота не выдерживает никакой критики.

Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Сергей Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода.

Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра. «Динамо» надеется, что работа Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС.