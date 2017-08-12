ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года
Матч ЦСКА — «Спартак» станет главным событием шестого тура чемпионата России. Заклятые противники подходят к московскому дерби не в лучшем состоянии и на низких для себя местах в турнирной таблице.
Красно-белые, помимо прочего, имеют проблемы с составом.
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ЦСКА — «Спартак» («ВЭБ Арена», 17:30 мск).
«Спартак» играет на контрастах — как на поле, так и за его пределами. Например, футболисты с некоторых пор взяли негласный обет молчания. После матча почти никто не останавливается в смешанной зоне для комментариев журналистам, не объясняя причину отказа. Зато накануне дерби с ЦСКА
На вопросы репортеров, однако, итальянский специалист отвечал односложно и без видимого удовольствия.
Из его выступления стало известно, что главная ударная сила
Каррера также пообещал изменения в составе, но не стал конкретизировать свои задумки. Пока остается загадкой, вернется ли в ворота Артем Ребров.
«Армейцы демонстрируют хороший футбол. У них сильная команда, заслуживающая уважения, — речь тренера не поражала откровениями. — Мы знаем сильные и слабые стороны соперника, будем стараться их использовать».
По словам Карреры, он никогда не готовит предматчевое выступление в раздевалке заранее. Каждая его установка происходит спонтанно.
Итальянец не смог предоставить новую информацию по переходам в «Спартак» аргентинца Эсекьеля Гарая и бразильца Луана, зато анонсировал не менее любопытный трансфер.
Отныне с москвичами будет работать
В разные годы Джероза сотрудничал с итальянским тренером Джованни Трапаттони и швейцарским «Базелем».
Против ЦСКА точно не сыграют трое спартаковцев. Юный полузащитник Артем Тимофеев выбыл из строя по причине тяжелой травмы колена, присоединившись в лазарете к восстанавливающемуся после похожего повреждения Роману Зобнину. А бразильцу Луису Адриано предстоит отбыть второй матч дисквалификации за стычку с Игорем Смольниковым в Питере.
После пяти состоявшихся туров РФПЛ ЦСКА и «Спартак» занимают лишь шестое и восьмое места, набрав девять и восемь очков. Главный тренер
«Стараемся учитывать ситуацию и делать все необходимое, чтобы команда уверенно шла по турнирной дистанции и набирала как можно больше очков, — приводит слова белоруса официальный сайт армейцев. — В частности, понимаем, что в
Как удалось сыграть несколько матчей «на ноль»?
Ничего особенного не происходило. Пообщались с игроками, определили моменты, которые впредь необходимо избегать. Команда у нас очень опытная, она легко управляема и способна правильно реагировать на ту или иную ситуацию.
У ЦСКА потерь нет, за сутки до дерби вместе со всеми тренировался в том числе Игорь Акинфеев, которого в двух последних турах подменял Илья Помазун.
Форвард ЦСКА Аарон Оланаре, сумевший отличиться в предыдущем матче с «Тосно (2:1), выразил уверенность в победе над «Спартаком».
«Это будет большой матч, крупное дерби, — считает нигериец. — Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Я прислушивался к советам тренера, пытался сконцентрироваться и поднять свой уровень. Надеюсь, буду держать его на высокой планке. Гол — результат усердной работы».
К слову, «ВЭБ Арена», на которой состоится игра, в пятницу получила приз от столичного мэра Сергея Собянина в рамках празднования Дня строителя.
Армейцы победили в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения».
В минувшем сезона «Спартак» обыграл ЦСКА два раза (3:1 дома, 2:1 в гостях), что до этого случилось в сезоне-1999 (1:0, 4:0). Теперь
Обслуживать схватку доверено судейской бригаде во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. При нем команды еще не знали горечи поражений в Премьер-лиге: спартаковцы дважды победили, армейцы к двум выигрышам добавили ничью.
Порядок на месте проведения игры обеспечат 1600 сотрудников Росгвардии. Еще 250 бойцов СОБР и ОМОН будут находиться в резерве.
«Уфа» — «Ростов» («Нефтяник, 15:00 мск).
Для обеих команд старт сезона сложился успешно. Несмотря на уход Курбана Бердыева и многих игроков основного состава, «Ростов» после пяти туров идет на четвертой строчке в таблице, набрав десять очков.
Хотя стоит отметить, что соперники у команды Леонида Кучука были не самые сильные.
После ничьей в матче с «Уралом» и поражения от «Ахмата», «Ростов» одержал три победы с одинаковым счетом 1:0.
Девять очков были добыты в матчах с «Амкаром», «Анжи» и «Динамо» — первые две команды занимают 16-ю и 15-ю строчки в таблице, а москвичей все еще лихорадит после возвращения в элиту.
Также ровно идет и «Уфа». Команде, занимающей пятое место, удалось обойтись без поражений, однако побед у подопечных Сергея Семака меньше. После неожиданно результативного матча с «Ахматом» в четвертом туре (3:2), «Уфа» смогла увезти из Перми одно очко после встречи «Амкаром» (0:0). Матч имел шансы закончиться и поражением, но вратарь гостей Александр Беленов отразил 11-метровый удар в дебюте встречи.
«Ростов» действительно сильно изменился, от команды Бердыева мало что осталось, — цитирует полузащитника Ивана Облякова официальный сайт «Уфы». —.
Но, тем не менее, у них квалифицированный состав, они показывают содержательную игру, и с каждым туром будут только прибавлять.
Легко нам в любом случае не будет, но в РФПЛ со всеми сложно.
«Анжи» — «Динамо» («Анжи Арена», 20:00 мск).
Игра в Каспийске может стать последней для Александра Григоряна в качестве наставника «Анжи». Руководство клуба, по слухам, крайне недовольно выступлением команды на старте чемпионата и предпоследним, 15-м местом на данный момент. В пяти турах махачкалинцы одержали одну победу (над замыкающим таблицу «Амкаром, 1:0) при четырех поражениях и разнице мячей 2:7. По слухам, уже после матча с «Динамо» Григоряна может сменить Валерий Карпин.
В субботу «Анжи» объявил о переходе опытного защитника Игоря Армаша на правах свободного агента. С игроком сборной Молдавии, с 2010 года выступавшим за краснодарскую «Кубань», заключен однолетний контракт.
«Считаю, имеющийся ресурс мы использовали не на все 100 процентов, — констатировал Григорян. — Многие забывают, что «Анжи» наполовину состоит из игроков ФНЛ. Я многим футболистам давал шанс поработать в
Как тренер я ошибался, но футболисты должны этот шанс использовать. У них, в отличие от меня, нет еще 20−30 лет, чтобы вернуться наверх.
«Динамо» тоже переживает не простой период. После гостевого поражения от «Ростова» генеральный директор
«Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой, — говорится в обращении Муравьева на официальном сайте клуба. — К примеру, эпизод конкретного матча «Ростов» — «Динамо» с назначением пенальти в наши ворота не выдерживает никакой критики.
Атакующий игрок «Ростова» явно симулирует, но арбитр матча Сергей Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода.
Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра. «Динамо» надеется, что работа Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС.
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