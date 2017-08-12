«Рубин» хочет расстаться с шестью легионерами

Лишними оказались нападающий Жонатас (Бразилия), полузащитники Александр Сонг (Камерун), Максим Лестьенн (Бельгия), Рубен Рочина, Серхио Санчес (оба Испания), защитник Карлос Самбрано (Перу).

Из всей шестерки только Жонатас является игроком стартового состава. Игроки были приобретены при предыдущем тренере — испанцы Хавьере Грасии.