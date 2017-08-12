«Рубин» хочет расстаться с шестью легионерами
Казанский «Рубин» намерен расстаться с шестью иностранными футболистами во время текущего летнего и предстоящего зимнего трансферного окон. Все игроки были приобретены до прихода в команду главного тренера Курбана Бердыева.
Лишними оказались нападающий Жонатас (Бразилия), полузащитники Александр Сонг (Камерун), Максим Лестьенн (Бельгия), Рубен Рочина, Серхио Санчес (оба Испания), защитник Карлос Самбрано (Перу).
Из всей шестерки только Жонатас является игроком стартового состава. Игроки были приобретены при предыдущем тренере — испанцы Хавьере Грасии.
«Рубин» не хочет отпускать игроком бесплатно, а рассчитывает продать их, чтобы пополнить клубный бюджет. Кроме того, казанцам нужно соблюсти финансовый
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