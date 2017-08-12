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12 августа 2017, 12:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Червиченко: Вратарь ФК «Спартак» Селихов — монолит, он должен сыграть с ЦСКА

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов во время игры как монолит, он должен быть в воротах в матче чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА, заявил агентству «Р-Спорт» бывший президент и владелец «красно-белых» Андрей Червиченко.

ЦСКА в субботу примет «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России. Селихов защищал ворота «красно-белых» в прошлом матче с тульским «Арсеналом» (победа — 2:0). В предыдущей встрече «Спартак» пропустил пять мячей от санкт-петербургского «Зенита» (1:5), тогда ворота защищал Артем Ребров.

«Из двух вратарей “Спартака” я отдаю предпочтение Селихову перед матчем с ЦСКА, я бы его выбрал. Селихов — это будущее “Спартака”, он более надежный и спокойный вратарь. Ребров — импульсивный, точно оголенный нерв, это иногда нарушает равновесие защитников. Селихов же в воротах как монолит, и все спокойны», — сказал Червиченко по телефону.

Основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не играл в матчах 4-го и 5-го туров из-за травмы. Ворота армейцев в этих играх защищал Илья Помазун, пропустивший 3 мяча. «Что касается вратарской позиции ЦСКА перед игрой со “Спартаком”, сложно сказать, кто будет лучше. И Акинфеев тоже много ошибался, и в матчах со “Спартаком” тоже. Я бы в этом матче попробовал молодого Помазуна. Не думаю, что если Илье окажут такое доверие, то он ошибется так же, как в своем первом матче (против “Рубина” — 1:2)», — отметил Червиченко.

По мнению собеседника агентства, футболисты ЦСКА и «Спартака» покажут «интересную, боевую и бескомпромиссную игру».

«5:1 в матче ЦСКА — “Спартак” вряд ли будет, но, думаю, по два мяча команды в состоянии сегодня забить. Кто-то из них победит в итоге. Тот, кто проиграет в сегодняшнем матче, серьезно отстанет от лидеров чемпионата, и вернуться в гонку будет очень тяжело. Игры между этими командами всегда убойные, но сейчас еще и очень нужны очки как “Спартаку”, так и ЦСКА, чтобы подняться к лидерам. “Спартак” сейчас свежее ЦСКА, помобильнее. У “Спартака” больше возможностей для ротации состава, есть из кого выбирать», — отметил Червиченко.

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