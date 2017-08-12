ЦСКА в субботу примет «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России. Селихов защищал ворота «красно-белых» в прошлом матче с тульским «Арсеналом» (победа — 2:0). В предыдущей встрече «Спартак» пропустил пять мячей от санкт-петербургского «Зенита» (1:5), тогда ворота защищал Артем Ребров.

«Из двух вратарей “Спартака” я отдаю предпочтение Селихову перед матчем с ЦСКА, я бы его выбрал. Селихов — это будущее “Спартака”, он более надежный и спокойный вратарь. Ребров — импульсивный, точно оголенный нерв, это иногда нарушает равновесие защитников. Селихов же в воротах как монолит, и все спокойны», — сказал Червиченко по телефону.

Основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не играл в матчах 4-го и 5-го туров из-за травмы. Ворота армейцев в этих играх защищал Илья Помазун, пропустивший 3 мяча. «Что касается вратарской позиции ЦСКА перед игрой со “Спартаком”, сложно сказать, кто будет лучше. И Акинфеев тоже много ошибался, и в матчах со “Спартаком” тоже. Я бы в этом матче попробовал молодого Помазуна. Не думаю, что если Илье окажут такое доверие, то он ошибется так же, как в своем первом матче (против “Рубина” — 1:2)», — отметил Червиченко.

По мнению собеседника агентства, футболисты ЦСКА и «Спартака» покажут «интересную, боевую и бескомпромиссную игру».