Червиченко: Вратарь ФК «Спартак» Селихов — монолит, он должен сыграть с ЦСКА
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов во время игры как монолит, он должен быть в воротах в матче чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА, заявил агентству «Р-Спорт» бывший президент и владелец «красно-белых» Андрей Червиченко.
ЦСКА в субботу примет «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России. Селихов защищал ворота «красно-белых» в прошлом матче с тульским «Арсеналом» (победа — 2:0). В предыдущей встрече «Спартак» пропустил пять мячей от
«Из двух вратарей “Спартака” я отдаю предпочтение Селихову перед матчем с ЦСКА, я бы его выбрал. Селихов — это будущее “Спартака”, он более надежный и спокойный вратарь. Ребров — импульсивный, точно оголенный нерв, это иногда нарушает равновесие защитников. Селихов же в воротах как монолит, и все спокойны», — сказал Червиченко по телефону.
Основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не играл в матчах 4-го и 5-го туров
По мнению собеседника агентства, футболисты ЦСКА и «Спартака» покажут «интересную, боевую и бескомпромиссную игру».
«5:1 в матче ЦСКА — “Спартак” вряд ли будет, но, думаю, по два мяча команды в состоянии сегодня забить.
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