Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30663292/
12 августа 2017, 12:28 | Футбол: Премьер-лига | Вести.Ru

Евгений Ловчев: ЦСКА должен обыгрывать нынешний «Спартак»

Известный в прошлом футболист московского «Спартака» и национальной сборной Советского Союза, тренер и спортивный эксперт Евгений Ловчев дал прогнозы на матчи 6-го тура первенства России. Он уверен, что ЦСКА окажется сильнее «Спартака», а в игре «Анжи» — «Динамо» предполагает ничью.

Известный в прошлом футболист московского Спартака и национальной сборной Советского Союза тренер и спортивный эксперт Евгений <span class=error>Ловчев</span> дал прогнозы на матчи 6-го тура первенства России. Он уверен что ЦСКА окажется сильнее Спартака а в игре <span class=error>Анжи</span> — Динамо предполагает ничью. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ЦСКА победит “Спартак” в главной встрече очередного тура, — цитирует Ловчева сайт “Рейтинг Букмекеров”. — Но при этом один из таймов будет без голов. Почему так думаю? Вы знаете, в “Спартаке” сейчас проблемы. Во-первых, команда не очень хорошо подготовилась к сезону, потому что одни были в сборной, другие — отдыхали, третьи — праздновали».

Эксперт также считает, что делам в «Спартаке» мешает перепалка между главным тренером и руководством команды: «Поэтому не очень хорошее внутреннее состояние. Кроме того, в последней игре с тульским “Арсеналом” тренер Массимо Каррера выставил практически другой состав, а это не очень хорошо влияет на игроков основных, которые, наверное и будут играть с ЦСКА. Поэтому думаю, что ЦСКА победит».

«Анжи» играет с «Динамо». Здесь будет ничья. «Анжи» не очень хорошо выглядит. «Динамо» играет получше. И «Динамо» старательней. Более того, они только что вышли из первой лиги и от них никто ничего особенного не ждет. Они просто бьются так, как они могут. Но, думаю, что будет ничья, — считает Ловчев.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года

ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года

Матч ЦСКА — «Спартак» станет главным событием шестого тура чемпионата России. Заклятые противники подходят к московскому дерби не в лучшем состоянии и на низких для себя местах в турнирной таблице. Красно-белые, помимо прочего, имеют проблемы с составом.
Еще 7 новостей  Все новости

Погибла 30-летняя известная российская актриса

Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото

В России снова дорожает ОСАГО

Как живут богатые россияне. Фото