Евгений Ловчев: ЦСКА должен обыгрывать нынешний «Спартак»
Известный в прошлом футболист московского «Спартака» и национальной сборной Советского Союза, тренер и спортивный эксперт Евгений Ловчев дал прогнозы на матчи 6-го тура первенства России. Он уверен, что ЦСКА окажется сильнее «Спартака», а в игре «Анжи» — «Динамо» предполагает ничью.
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«ЦСКА победит “Спартак” в главной встрече очередного тура, — цитирует Ловчева сайт “Рейтинг Букмекеров”. — Но при этом один из таймов будет без голов. Почему так думаю? Вы знаете, в “Спартаке” сейчас проблемы.
Эксперт также считает, что делам в «Спартаке» мешает перепалка между главным тренером и руководством команды: «Поэтому не очень хорошее внутреннее состояние. Кроме того, в последней игре с тульским “Арсеналом” тренер Массимо Каррера выставил практически другой состав, а это не очень хорошо влияет на игроков основных, которые, наверное и будут играть с ЦСКА. Поэтому думаю, что ЦСКА победит».
«Анжи» играет с «Динамо». Здесь будет ничья. «Анжи» не очень хорошо выглядит. «Динамо» играет получше. И «Динамо» старательней. Более того, они только что вышли из первой лиги и от них никто ничего особенного не ждет. Они просто бьются так, как они могут. Но, думаю, что будет ничья, — считает Ловчев.
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