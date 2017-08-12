Евгений Ловчев: ЦСКА должен обыгрывать нынешний «Спартак»

«ЦСКА победит “Спартак” в главной встрече очередного тура, — цитирует Ловчева сайт “Рейтинг Букмекеров”. — Но при этом один из таймов будет без голов. Почему так думаю? Вы знаете, в “Спартаке” сейчас проблемы. Во-первых, команда не очень хорошо подготовилась к сезону, потому что одни были в сборной, другие — отдыхали, третьи — праздновали».

Эксперт также считает, что делам в «Спартаке» мешает перепалка между главным тренером и руководством команды: «Поэтому не очень хорошее внутреннее состояние. Кроме того, в последней игре с тульским “Арсеналом” тренер Массимо Каррера выставил практически другой состав, а это не очень хорошо влияет на игроков основных, которые, наверное и будут играть с ЦСКА. Поэтому думаю, что ЦСКА победит».

«Анжи» играет с «Динамо». Здесь будет ничья. «Анжи» не очень хорошо выглядит. «Динамо» играет получше. И «Динамо» старательней. Более того, они только что вышли из первой лиги и от них никто ничего особенного не ждет. Они просто бьются так, как они могут. Но, думаю, что будет ничья, — считает Ловчев.