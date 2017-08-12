Футболисты «Уфы» обыграли «Ростов» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Футболисты «Уфы» на своем поле обыграли «Ростов» в матче шестого тура молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на последней компенсированной к основному времени матча минуте забил защитник Виктор Патрашко.
Основные команды «Уфы» и «Ростова» встретятся друг с другом в рамках шестого тура чемпионата России также в субботу. Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» и начнется в 15:00 мск.
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