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12 августа 2017, 12:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Уфы» обыграли «Ростов» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Футболисты «Уфы» на своем поле обыграли «Ростов» в матче шестого тура молодежного первенства России.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на последней компенсированной к основному времени матча минуте забил защитник Виктор Патрашко.

Основные команды «Уфы» и «Ростова» встретятся друг с другом в рамках шестого тура чемпионата России также в субботу. Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» и начнется в 15:00 мск.

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