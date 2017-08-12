Футболисты «Уфы» обыграли «Ростов» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на последней компенсированной к основному времени матча минуте забил защитник Виктор Патрашко.

Основные команды «Уфы» и «Ростова» встретятся друг с другом в рамках шестого тура чемпионата России также в субботу. Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» и начнется в 15:00 мск.