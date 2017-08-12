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12 августа 2017, 11:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Зенита» Гарсия прилетит в субботу в Севилью для перехода в «Бетис»

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсия в нынешние выходные завершит свой переход в испанский «Бетис», сообщает As.

По информации издания, испанский полузащитник прилетит в субботу в Севилью для прохождения медосмотра, а по его итогам подпишет контракт с клубом, который уже был согласован ранее в течение нескольких дней. Сумма трансфера игрока, по сведениям СМИ, должна составить 1,5 миллиона евро.

Гарсия перешел в «Зенит» в 2014 году из английского «Манчестер Сити», вместе с командой стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

До этого хавбек также выступал за лиссабонскую «Бенфику», испанские «Реал» и «Осасуну». В активе футболиста 2 матча за сборную Испании.

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