Вернблум назвал матч ЦСКА — «Спартак» главным противостоянием в российском футболе
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Игра ЦСКА — «Спартак» — это всегда матч года и главное противостояние в российском футболе, заявил накануне встречи шестого тура чемпионата России полузащитник армейцев Понтус Вернблум.
Столичное дерби пройдет в субботу, 12 августа, на поле «Арены ЦСКА» и начнется в 17:30 мск. После пяти туров ЦСКА идет в таблице чемпионата России на шестом месте с 9 очками в активе, а «Спартак» с 8 баллами занимает восьмую строчку. В минувшем сезоне оба дерби выиграли «красно-белые», ставшие по итогам чемпионами России.
«Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на все, чтобы победить», — приводятся слова Вернблума в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
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