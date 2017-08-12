Столичное дерби пройдет в субботу, 12 августа, на поле «Арены ЦСКА» и начнется в 17:30 мск. После пяти туров ЦСКА идет в таблице чемпионата России на шестом месте с 9 очками в активе, а «Спартак» с 8 баллами занимает восьмую строчку. В минувшем сезоне оба дерби выиграли «красно-белые», ставшие по итогам чемпионами России.

«Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на все, чтобы победить», — приводятся слова Вернблума в официальном микроблоге армейцев в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/DerbyDay?src=hash">#DerbyDay</a>!<br><br>⚽️ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a><br>? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a><br>⏰ 17:30 мск<br>? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0?src=hash">#ВЭБарена</a><br>? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%A2%D0%92?src=hash">#МатчТВ</a><br>? <a href="https://t.co/0HxnuTORpQ">https://t.co/0HxnuTORpQ</a> <a href="https://t.co/jVb0RcGBF9">pic.twitter.com/jVb0RcGBF9</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/896272386001186816">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>