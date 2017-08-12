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12 августа 2017, 10:47 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Более 1,6 тысячи росгвардейцев будут обеспечивать порядок на матче «Спартак» — ЦСКА

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии будут обеспечивать правопорядок на предстоящем в субботу матче шестого тура чемпионата России по футболу между командами «Спартак» и ЦСКА в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Москве более 1600 военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечат правопорядок во время дерби между столичными командами «Спартак» и ЦСКА, который состоится на стадионе «ВЭБ-Арена», — сказал собеседник.

По его словам, в несении службы будут задействованы силы специальных моторизованных воинских частей, ОМОНа, центров лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии.

«Кроме того, 250 бойцов СОБР и ОМОН будут находиться в резерве. Учитывая, что футбольный матч планируют посетить несколько тысяч человек, Росгвардией совместно с МВД России и другими взаимодействующими органами будет реализован весь комплекс правоохранительных задач для обеспечения правопорядка и общественной безопасности», — заключил собеседник.

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