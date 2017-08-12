Футболист сборной Молдавии Армаш подписал контракт с «Анжи»
ТАСС, 12 августа. Молдавский защитник Игорь Армаш на правах свободного агента подписал соглашение с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон.
С 2010 года Армаш выступал за «Кубань». В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в которых результативными действиями не отметился. В активе Армаша также 51 матч за сборную Молдавии, в которых он забил четыре мяча.
В шестом туре чемпионата России 12 августа «Анжи» примет московское «Динамо». Встреча пройдет 12 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter