Футболист сборной Молдавии Армаш подписал контракт с «Анжи»

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Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон.

С 2010 года Армаш выступал за «Кубань». В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в которых результативными действиями не отметился. В активе Армаша также 51 матч за сборную Молдавии, в которых он забил четыре мяча.

В шестом туре чемпионата России 12 августа «Анжи» примет московское «Динамо». Встреча пройдет 12 августа.