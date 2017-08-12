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12 августа 2017, 10:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист сборной Молдавии Армаш подписал контракт с «Анжи»

ТАСС, 12 августа. Молдавский защитник Игорь Армаш на правах свободного агента подписал соглашение с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

<em>ТАСС 12 августа.</em> Молдавский защитник Игорь <span class=error>Армаш</span> на правах свободного агента подписал соглашение с махачкалинским футбольным клубом <span class=error>Анжи</span>. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон.

С 2010 года Армаш выступал за «Кубань». В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в которых результативными действиями не отметился. В активе Армаша также 51 матч за сборную Молдавии, в которых он забил четыре мяча.

В шестом туре чемпионата России 12 августа «Анжи» примет московское «Динамо». Встреча пройдет 12 августа.

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