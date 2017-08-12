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12 августа 2017, 10:32 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Александр Бубнов: «Спартак» может заменить почти весь состав, у ЦСКА нет такой возможности

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 6-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак», который состоится 12 августа.

Известный футбольный эксперт Александр <span class=error>Бубнов</span> поделился ожиданиями от матча 6-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> ЦСКА — Спартак который состоится 12 августа. Увеличить
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— На мой взгляд, запас прочности «армейцев» понизился, если сравнивать с предыдущими годами. Они играют на пределе возможностей, и далеко не всё получается. Есть проблемы с обороной и атакой. Возрастные футболисты, много травм… А ведь Гончаренко ещё нужно учитывать близость матчей в Лиге чемпионов. У «армейцев» даже больше проблем, чем у «Спартака», хотя и у красно-белых трудностей хватает. Последний тур показал, что «Спартак» может заменить практически весь состав. У ЦСКА такой возможности нет.

Если ЦСКА закроется, а это вероятно, так как эта модель игры у них лучше получается, то «Спартак» попробует сыграть как весной — агрессивно. Однако это не обязательно говорит о том, что ЦСКА проиграет «Спартаку» по моментам, ведь у «армейцев» отлично налажен выход в контратаку.

Если бы мне запретили ставить на ничью, поставил бы на ЦСКА. У них есть небольшое, но весомое преимущество — стандарты. «Армейцы» много забивают со стандартов: этот компонент в их исполнении опаснее, чем у «Спартака». Три центральных защитника и Вернблум — это оружие ЦСКА.

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Вернблум назвал матч ЦСКА — «Спартак» главным противостоянием в российском футболе

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Игра ЦСКА — «Спартак» — это всегда матч года и главное противостояние в российском футболе, заявил накануне встречи шестого тура чемпионата России полузащитник армейцев Понтус Вернблум.
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