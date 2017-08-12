Александр Бубнов: «Спартак» может заменить почти весь состав, у ЦСКА нет такой возможности
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 6-го тура российской
Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак», который состоится 12 августа.
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Видимо, что-то случилось...
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— На мой взгляд, запас прочности «армейцев» понизился, если сравнивать с предыдущими годами. Они играют на пределе возможностей, и далеко не всё получается. Есть проблемы с обороной и атакой. Возрастные футболисты, много травм… А ведь Гончаренко ещё нужно учитывать близость матчей в Лиге чемпионов. У «армейцев» даже больше проблем, чем у «Спартака», хотя и у
Если ЦСКА закроется, а это вероятно, так как эта модель игры у них лучше получается, то «Спартак» попробует сыграть как весной — агрессивно. Однако это не обязательно говорит о том, что ЦСКА проиграет «Спартаку» по моментам, ведь у «армейцев» отлично налажен выход в контратаку.
Если бы мне запретили ставить на ничью, поставил бы на ЦСКА. У них есть небольшое, но весомое преимущество — стандарты. «Армейцы» много забивают со стандартов: этот компонент в их исполнении опаснее, чем у «Спартака». Три центральных защитника и Вернблум — это оружие ЦСКА.
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