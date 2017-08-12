Геркус: ФК «Локомотив» ограничен финансовым fair play, больших трат ждать не стоит

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«Больших трат от нас не ждите, мы очень сильно ограничены финансовым fair play, — отметил Геркус. — Усилиться и остаться в рамках бюджета и требования финансового fair play — это тяжелый труд, поэтому больших трат точно не будет».

Ранее состоялся самый дорогостоящий переход футболиста из одного клуба в другой — бразилец Неймар перешел из испанской «Барселоны» во французский ПСЖ за €222 млн. Этот трансфер произошел в обход правил финансового fair play, поскольку игрок сам выкупил свой контракт у каталонского клуба и подписал соглашение с парижанами. По данным СМИ, деньги бразильцу выделил один из спонсоров ПСЖ для обхода правил финансового fair play.

«Ситуация с переходом Неймара изменила рынок, но не знаю, можно ли теперь действовать по-другому. На мой взгляд, это противоречит духу и букве правил финансового fair play, хотелось бы услышать какую-то реакцию от УЕФА на то, что случилось, ведь это уже не fair play. Нам от этого не легче, у нас подписан двухсторонний договор, и это является правонарушением, потому что мы должны руководствоваться не формой, а содержанием», — отметил Геркус.

По его мнению, такой переход является нечестным по отношению к другим клубам. «Смысл этого трансфера в том, что один клуб совершает действия, которые не сможет повторить никакой другой. Это нечестно, когда они таким образом получают преимущество. В этом и есть смысл fair play, — подчеркнул президент «Локомотива».

Новые экономические правила финансового fair play вступили в силу с сезона-2011/12, согласно ним, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. «Локомотив» был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2015 году. Согласно правилам, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения.