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12 августа 2017, 9:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Геркус: ФК «Локомотив» рассматривал возможность приобретения Дзюбы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» рассматривал возможность приобретения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил президент московского клуба Илья Геркус.

Как рассказал журналистам президент московского клуба состав Локомотива скорее всего пополнит <nobr>нападающий-легионер.</nobr> Увеличить
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Ранее в нескольких СМИ появилась информация, что «Локомотив» рассматривает вариант приобретения 28-летнего Дзюбы у санкт-петербургского клуба. Затем турецкий портал Fotospor сообщил, что переговоры с «Зенитом» по трансферу Дзюбы ведет стамбульский «Фенербахче».

«Рассматривали ли Дзюбу? Да, но не сложилось. Будет другой игрок, хотя никогда не говори никогда, время еще есть. Просто должны совпасть желания трех сторон — обоих клубов и игрока», — сказал Геркус.

«Надеемся до конца трансферного окна приобрести нападающего, — продолжил он. — Сейчас более вероятен легионер, но все может быть. В принципе бывает, что срываются уже подписанные трансферы, и мы сами были тому свидетелями, когда договор между клубами был готов, а игрок отказывался ставить свою подпись. Такое было даже с нами этой зимой».

Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году из московского «Спартака». За петербургский клуб он провел 84 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. За сборную России игрок принял участие в 22 матчах и забил 11 голов.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти играх чемпионата России и двух Лиги Европы, не отметившись результативными действиями.

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