Геркус: ФК «Локомотив» рассматривал возможность приобретения Дзюбы
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» рассматривал возможность приобретения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил президент московского клуба Илья Геркус.
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Ранее в нескольких СМИ появилась информация, что «Локомотив» рассматривает вариант приобретения 28-летнего Дзюбы у
«Рассматривали ли Дзюбу? Да, но не сложилось. Будет другой игрок, хотя никогда не говори никогда, время еще есть. Просто должны совпасть желания трех сторон — обоих клубов и игрока», — сказал Геркус.
«Надеемся до конца трансферного окна приобрести нападающего, — продолжил он. — Сейчас более вероятен легионер, но все может быть. В принципе бывает, что срываются уже подписанные трансферы, и мы сами были тому свидетелями, когда договор между клубами был готов, а игрок отказывался ставить свою подпись. Такое было даже с нами этой зимой».
Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году из московского «Спартака». За петербургский клуб он провел 84 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. За сборную России игрок принял участие в 22 матчах и забил 11 голов.
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти играх чемпионата России и двух Лиги Европы, не отметившись результативными действиями.
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