«Локомотив» не заинтересован в приобретении футболиста Веллитона

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Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что 30-летний Веллитон расторг контракт с турецким «Кайсериспором» и не против вернуться в чемпионат России. При этом позднее «Федеральное агентство новостей» сообщило, что «Локомотив» ведет переговоры с бразильцем.

«Вариант с Веллитоном был год назад, но зимой его уже не было. Сейчас это не вариант. Он не помолодел за этот год, хотя футболист хороший», — сказал Геркус.

Президент клуба рассказал, что полузащитник Дельвин Ндинга может в скором времени перейти в другой клуб. «Ндингой интересуются, но тут вопрос в его договоренности, — отметил собеседник. — Мы готовы его отпустить, потому что его карьера в “Локомотиве” явно не складывается. Поэтому вопрос в том, как он договорится со своим будущим клубом».