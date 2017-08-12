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12 августа 2017, 9:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» не заинтересован в приобретении футболиста Веллитона

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» не заинтересован в подписании контракта с бразильским нападающим Веллитоном. Об этом журналистам сообщил президент клуба Илья Геркус.

Президент клуба рассказал что полузащитник Дельвин Ндинга может в скором времени перейти в другую команду. Увеличить
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Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что 30-летний Веллитон расторг контракт с турецким «Кайсериспором» и не против вернуться в чемпионат России. При этом позднее «Федеральное агентство новостей» сообщило, что «Локомотив» ведет переговоры с бразильцем.

«Вариант с Веллитоном был год назад, но зимой его уже не было. Сейчас это не вариант. Он не помолодел за этот год, хотя футболист хороший», — сказал Геркус.

Президент клуба рассказал, что полузащитник Дельвин Ндинга может в скором времени перейти в другой клуб. «Ндингой интересуются, но тут вопрос в его договоренности, — отметил собеседник. — Мы готовы его отпустить, потому что его карьера в “Локомотиве” явно не складывается. Поэтому вопрос в том, как он договорится со своим будущим клубом».

Веллитон с 2007 по 2012 год выступал за московский «Спартак» (контракт игрока со столичным клубом при этом истек в 2014 году). За красно-белых он провел в различных турнирах 132 матча, забив 61 мяч. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В прошедшем сезоне он провел 34 матча в составе «Кайсериспора» в разных турнирах и забил 15 мячей.

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