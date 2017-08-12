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12 августа 2017, 9:22 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Алемани: ФК «Спартак» ведет переговоры с «Валенсией» по Гараю, но соглашения нет

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Генеральный директор «Валенсии» Матео Алемани подтвердил факт переговоров с московским «Спартаком» по трансферу футболиста Эсекиэля Гарая, но отметил, что они далеки от завершения.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» готов предложить испанской «Валенсии» более 20 миллионов евро за переход аргентинского защитника Гарая, который с 2014 по 2016 год выступал за санкт-петербургский «Зенит». При этом агент футболиста Жорже Мендеш уже прибыл в Испанию на переговоры с «Валенсией», а сам Гарай выразил желание вернуться в Россию.

«У нас переговоры с российским клубом по Гараю, но никакого соглашения не было достигнуто, только разговоры. Мы будем рады, если Эсекиэль не покинет нашу команду», — приводит слова Алемани Marca.

В составе «Зенита» Гарай стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны. В конце августа 2016 года Гарай перешел в «Валенсию», в стане которой в прошлом сезоне сыграл 28 матчей и забил три гола.

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