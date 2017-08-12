Олег Романцев: Победит тот, кто забьет первым

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— Как относитесь к словам Карреры, сказанным после поражения от «Зенита», что лучше один раз уступить 0:5, чем пять раз по 0:1?

— По мне лучше вообще не проигрывать. Но если уж случилась такая беда, то прежде всего тренер должен покопаться в себе и поискать, в чем он оказался неправ.

— Вы из тех, кто согласен с поговоркой — выигрывает команда, а проигрывает тренер?

— На все сто. Лично я, как бы ни складывался матч, по каким бы причинам мы ни потерпели поражение, всегда искал причины неудачи только в себе. Для меня самыми досадными были неудачи, когда нам забивали на последних минутах, поскольку всегда требовал от ребят повышенной концентрации именно в концовках.

— Свое самое обидное поражение помните?

— Ничья в отборочном матче с Украиной, когда за две минуты до финального свистка Шевченко забил ответный мяч. Это был кошмарный сон, перечеркнувший год адского труда. Выходит, и ничья в определенной ситуации может оказаться страшнее иного поражения.

— Шевченко забил — или Филимонов пропустил?

— Какая разница! Мяч оказался в сетке, и мы остались без чемпионата Европы.

— Но вы даже после такой страшной ошибки не поставили на Филимонове крест. А Каррера после встречи с «Зенитом» вместо Реброва выпустил с «Арсеналом» Селихова. Поводом для этого стали пять пропущенных голов?

— Во-первых, это вовсе не означает, что итальянец на Реброве уже поставил крест. Артем отлично провел чемпионский сезон. И то, что он ошибся с «Зенитом», не перечеркивает его вратарский авторитет. Иногда голкиперу требуется пауза, чтобы прийти в себя. И здесь на первый план выходит тренерская интуиция. Вспоминаю, как в свое время Бесков, дав передышку Прохорову, поставил вместо него в ворота Дасаева, который сразу же заиграл и своего места больше не уступал никому.

— Но ведь есть риск потерять одного вратаря и в случае неудачи не найти второго?

— Есть. Но тренерская профессия — постоянный риск.

— То, что Каррера во встрече с «Арсеналом» заменил сразу восемь футболистов, тоже риск?

— Тут два варианта. Либо тренер делает это в назидание тем, кто проваливал предыдущий матч, либо, напротив, не меняет состав, давая шанс реабилитироваться неудачникам. У меня возможности сразу поменять полкоманды не было. Но какие-то перестановки после поражений все-таки делал.

— Карреру брали в «Спартак» как специалиста по работе с защитниками. Тем не менее оборона по- прежнему остается главной проблемой клуба. И 1:5 в Питере — тому подтверждение.

— Как правило, в командах топ-уровня в обороне участвуют все футболисты. Так что винить во всем только защитников было бы не верно. И при потере мяча игроки сразу же должны делать все, что бы максимально лишить соперника возможности разгонять атаку. У нас помогать назад приходили и Аленичев, и Тихонов, и даже Цымбаларь. «Спартак» же в Питере уступил середину возможно еще и потому, что после Кубка конфедераций, короткого отдыха и неполной предсезонной подготовки не набрали кондиции ключевые футболисты — Глушаков, Самедов и Комбаров. Как только они придут в себя, иначе начнет действовать и оборона.

— Как вы относитесь к модной сегодня схеме с тремя центральными защитниками?

— Как и к любой другой, которая приносит результат. Лично я выстраивал оборону исходя из особенностей соперника. У нас в случае необходимости на месте центрального защитника могли выйти и хавбеки Пятницкий с Ледяховым. А номинальные защитники — Онопко с Никифоровым в сезон забивали по 5 — 7 мячей. Так, что выбор расстановки — не догма.

— Как относитесь к тому, что часть фанатов «Спартака» после провала в Питере обрушила на команду шквал критики?

— Болельщик проверяется в трудные минуты. Помню, мы как-то тоже уступили «Зениту». И по дороге в аэропорт я увидел наших фанов, которые шли по набережной и, размахивая флагами, кричали: «Спартак» — чемпион!. Попросил водителя притормозить и, показав на толпу, сказал игрокам: «Смотрите и запомните — они в вас верят». А на установке перед следующим матчем еще раз напомнил футболистам об этом. И тот чемпионат был наш!

— Что ждете от субботнего дерби?

— Зрелища. Победит тот, кто забьет первым. Надеюсь, что это будет «Спартак».