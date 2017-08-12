Олег Романцев: Победит тот, кто забьет первым
Мнение самого титулованного тренера в истории действующих чемпионов России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Как относитесь к словам Карреры, сказанным после поражения от «Зенита», что лучше один раз уступить 0:5, чем пять раз по 0:1?
— По мне лучше вообще не проигрывать. Но если уж случилась такая беда, то прежде всего тренер должен покопаться в себе и поискать, в чем он оказался неправ.
— Вы из тех, кто согласен с поговоркой — выигрывает команда, а проигрывает тренер?
— На все сто. Лично я, как бы ни складывался матч, по каким бы причинам мы ни потерпели поражение, всегда искал причины неудачи только в себе. Для меня самыми досадными были неудачи, когда нам забивали на последних минутах, поскольку всегда требовал от ребят повышенной концентрации именно в концовках.
— Свое самое обидное поражение помните?
— Ничья в отборочном матче с Украиной, когда за две минуты до финального свистка Шевченко забил ответный мяч. Это был кошмарный сон, перечеркнувший год адского труда. Выходит, и ничья в определенной ситуации может оказаться страшнее иного поражения.
— Шевченко забил — или Филимонов пропустил?
— Какая разница! Мяч оказался в сетке, и мы остались без чемпионата Европы.
— Но вы даже после такой страшной ошибки не поставили на Филимонове крест. А Каррера после встречи с «Зенитом» вместо Реброва выпустил с «Арсеналом» Селихова. Поводом для этого стали пять пропущенных голов?
—
— Но ведь есть риск потерять одного вратаря и в случае неудачи не найти второго?
— Есть. Но тренерская профессия — постоянный риск.
— То, что Каррера во встрече с «Арсеналом» заменил сразу восемь футболистов, тоже риск?
— Тут два варианта. Либо тренер делает это в назидание тем, кто проваливал предыдущий матч, либо, напротив, не меняет состав, давая шанс реабилитироваться неудачникам. У меня возможности сразу поменять полкоманды не было. Но
— Карреру брали в «Спартак» как специалиста по работе с защитниками. Тем не менее оборона по- прежнему остается главной проблемой клуба. И 1:5 в Питере — тому подтверждение.
— Как правило, в командах
— Как вы относитесь к модной сегодня схеме с тремя центральными защитниками?
— Как и к любой другой, которая приносит результат. Лично я выстраивал оборону исходя из особенностей соперника. У нас в случае необходимости на месте центрального защитника могли выйти и хавбеки Пятницкий с Ледяховым. А номинальные защитники — Онопко с Никифоровым в сезон забивали по 5 — 7 мячей. Так, что выбор расстановки — не догма.
— Как относитесь к тому, что часть фанатов «Спартака» после провала в Питере обрушила на команду шквал критики?
— Болельщик проверяется в трудные минуты. Помню, мы
— Что ждете от субботнего дерби?
— Зрелища. Победит тот, кто забьет первым. Надеюсь, что это будет «Спартак».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter